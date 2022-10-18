特貿三南之南都更基地實施者智匯方舟公司與日本建築師安藤忠雄簽約委託設計，預計投資106億元打造商辦產業生活及公共服務等綜合型創新園區，同時與市府成立委員會，設立5GAIoT新創天使基金7千萬元扶植新創事業，形塑亞灣5GAIoT產業生態體系。（高市都發局提供／袁庭堯高雄傳真）

亞灣特貿三案去年11月創下全台公辦都更最大民間投資規模776億元，18日特貿三南之南都更基地實施者智匯方舟公司與日本建築師安藤忠雄簽約委託設計，預計投資106億元打造商辦產業生活及公共服務等綜合型創新園區，同時與市府成立委員會，設立5GAIoT新創天使基金7千萬元扶植新創事業，形塑亞灣5GAIoT產業生態體系。

依據目前智匯方舟公司規劃經營構想，將配置一棟45樓172米住商大樓，以及一棟29樓112 米商辦大樓，結合智慧辦公、零售商辦、居住生活及公共服務的微型創新園區，同時提供智匯學院、托育家園等公益服務設施；此外，也會建置在台灣第一座光影美術館，以上建物全部由建築大師安藤忠雄親手設計。另外，智匯方舟公司承諾於取得辦公棟使用執照後，設立5GAIoT新創天使基金7000萬元，並與市府共同成立委員會扶植新創事業發展。

都發局表示，特貿三南、北三處基地合計5.3公頃，民間投資額預估約776億元，創造至少4000工作機會。地主台電及市府也將在合作開發中分回約達10萬坪樓板（台電60.7％、市府39.3％），若加上實施者分回部分，特貿三整體將可新增約10至15萬坪智慧辦公空間，以供應5GAIoT創新企業、青創基地、會展會議或企業營運、研發訓練中心等產業空間使用，經濟部也預估整體亞灣5GAIoT創新園區5年約創造1200億產值與增加1萬2000個就業機會。

副市長林欽榮表示，亞灣5GAIoT園區是新創產業的店面，與南部半導體產業S廊帶成為前店後廠發展態勢，而特貿三開發是旗艦級的產業計畫，有如一艘航空母艦帶領亞灣產業轉型，透過公辦都更及公私協力，引進產業生態鏈群聚帶動就業，再以就業讓人口成長及增加服務消費，讓整體製造業、服務業以及關聯產業皆能受惠。

經發局資料顯示，亞灣5GAIoT（人工智慧物聯網）創新園區目前已吸引中華電信、友達、仁寶、CISCO、微軟、高通、義隆等近80家國際大廠、新創事業、國際加速器或共創夥伴等進駐。特貿三開發可再新增約10至15萬坪產業辦公研發、會展會議與企業營運總部等空間，與高雄軟體園區一二期呼應，擴增產業鏈規模與群聚效果。

林欽榮強調，市府針對亞灣區更持續加碼「006688」廠商進駐租金補貼專案。台電釋出土地與市府公辦都更，同時出力在南部發電廠成立5GAIoT推動辦公室，是最佳合作拍檔。市府秉持公私協力夥伴關係，以高效率都更168行政措施，作為企業強力的後盾，加速推進公共建設與促成在地產業數位轉型，吸引全球大廠與人才落腳高雄投資。

都發局長吳文彥表示，亞灣已有成大半導體學院、中山國際金融學院等進駐，特貿三開發後將形成商、辦、研發及產學一體的城市創意場域，奠定高雄在5GAIoT產業鏈優勢地位，更讓高雄南北產業人口均衡發展，是與國營事業台電公司合作都更的新里程碑。

都發局說，智匯方舟將加速興建台電及市府分回的建築物，預計於申報開工核准日起算48個月內申請辦公棟之使用執照，預計分期取得時間約為2027至2028年，提供企業進駐使用。市府同步藉由都更168專案平台，協助環評、交評、都設及都更等需依法審議程序及書件製作，以兼顧都市開發與環境品質。

為落實安居樂業市政目標，都發局更超前部署產業投資衍生的青年就業、弱勢族群及企業員工等安家需求，持續朝1.5萬戶社會住宅供給目標穩定推動。其中亞灣智慧社宅基地2.3公頃，分二期推動，第一期0.9公頃採自建方式興建624戶，預計2027年完工；第二期1.4公頃以公辦都更招商，由民間實施者開發後政府分回社宅營運，初估約850戶，合計1474戶，以滿足亞灣5GAIoT智慧新創產業引入之就業青年入住，也提供弱勢族群享有市中心便捷完善的居住環境。