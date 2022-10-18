VisLab為智泰科技自主開發的AI模型訓練套裝軟體，透過簡易且可視化的操作介面，讓未曾學習過程式語言與不孰悉AI資料庫的師生們，都能輕易上手。智泰科技18日捐贈200套AI圖像辨識軟體給敏實科技大學，以提升敏實科技大學在人工智慧技術之教育深度與廣度。

智泰科技設計的VisLab模組化軟體套件，讓學生不需學會寫程式，就可以應用現有的功能，實際製作出如車牌辨識功能的智慧車牌管理系統。教師也可透過VisLab讓學生了解AI影像辨識系統的運作架構和概念，利用專題實作方式讓學生自己選定主題，開發新的AI系統。

為落實台灣AI教育，培育未來國家的AI應用人才，智泰科技已捐贈許多縣市AI圖像辨識軟體，此次再捐200套軟體給敏實科技大學，期盼透過產官學合作，攜手推動AI教育與人才培訓，讓新竹縣市學生具備相關技能，培育成為智慧新時代下社會發展所需之未來人才。

敏實科技大學校長曾信超表示，智慧車輛及能源系近年為持續精進提升學生在數據處理及人工智慧方面的程式能力，強化人工智慧以及機電軟硬體整合相關技術，融入智慧車輛之跨域能力。感謝智泰科技捐贈AI圖像辨識軟體VisLab，讓智慧車輛及能源系學生能更輕易跨入AI領域相關知識及實際應用於製造領域中。

智泰科技董事長許志青指出，人工智慧已成為數位時代的基礎教育，為普及我國AI教育，後續將針對VisLab在敏實科技大學舉辦研習營以全力協助指導軟體操作、教案與教材開發，培育大專院校師生。智泰科技同時也將舉辦各種活動，如AI競賽、體驗營等項目，讓師生能活用AI圖像辨識技術，並提升AI普及率與國際競爭力。