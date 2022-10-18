台南市官田區公所為推廣聞名在地菱角特色，將於22日在葫蘆埤自然生態公園舉辦「官田菱角季」。（台南市政府農業局提供／張毓翎台南傳真）

台南市官田區公所為推廣聞名在地菱角特色，將於22日在葫蘆埤自然生態公園舉辦「官田菱角季」，由於今年菱角產季延遲，接近萬聖節，過去曾有老外誤認菱角的圖示為「蝙蝠」，因此活動特別結合外國的蝙蝠及萬聖節文化來認識官田菱角，希望將菱角推向國際，吸引更多遊客來官田旅遊。

全台菱角種植面積約446公頃、產量約5156公噸，而位在台南的官田，菱角種植約328公頃、產量約3910公噸，種植面積和產量均居台南之冠，也是全台第一；另外，取得綠色保育標章的菱角田也約有10公頃，期許讓消費者吃到安全健康的菱角，也同時達到水雉保育功能。

官田區長陳仁偉說，官田有2個「全台第一」，分別是「菱角產量」全台第一，以及台南市市鳥「水雉」數量全台第一，這都歸功於官田擁有得天獨厚的烏山頭水庫，並擁有橫貫全區、灌溉嘉南平原的嘉南大圳，這幾年透過公私部門積極推廣友善耕作、水雉復育獎勵等工作，讓官田的2個全台第一。

今年9至11月是菱角盛產季節，台南市長黃偉哲說，菱角雖然看起來整顆黑黑的，但是能玩出趣味、玩出文創，還能玩出菱角新風味，舉例因為菱角加工食用方式多元，已衍生出菱角香鬆、菱角麵、菱角茶等產品，菱角殼還可做出菱角染，或是變成菱殼碳，歡迎民眾本周六來官田菱角季參與體驗。