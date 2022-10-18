一般提到茶含豐富的兒茶素，多指綠茶而言，但事實上紅茶也有很多好處，醫師表示，紅茶含有鉀，有助神經與肌肉正常運作，也因茶類利尿特性可防水腫，且紅茶性較溫和，加上對腸胃刺激較小，同時可幫助食慾助消化，是非常好的飲品。

亞東醫院骨科醫師陳鈺泓在其臉書上表示，雖然綠茶含有的兒茶素較高，較受矚目，但綠茶對腸胃較刺激，腸胃較弱者較無法長期大量飲用，因此他建議此類人可改用喝紅茶來養生。

他例舉紅茶有4大好處，包括維持神經與肌肉、消水腫、幫助消化、預防感冒，但民眾要喝無糖的紅茶，以免因糖類增加熱量攝取，也造成體內慢性發炎，反危害健康。

1. 維持神經和肌肉：紅茶中含有鉀，是人體必需礦物質，有助神經和肌肉正常運作。

2. 消水腫：茶類利尿，可以減少組織內多餘滯留的水分，幫助消水腫

3. 幫助消化：能幫助食慾、解油膩助消化。對腸胃健康，舒緩腸胃不適也有幫助。

4. 預防感冒：紅茶中的兒茶素和茶胺酸有助免疫系統，可以預防感冒。綠茶的兒茶素含量更多，不過有些人喝完會腸胃不適，那就可以喝紅茶、或是烏龍茶。

之前，陳鈺泓也曾分享無糖綠茶的好處，是有助牙齒和骨頭的飲料，包括減少牙菌斑、增加骨密度，是鞏固琺瑯質、減少氧化傷害等好處。