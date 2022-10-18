九合一選舉將至，近日頻頻出現詐騙集團假冒地方首長，用通訊軟體假帳號傳訊給民眾借錢詐取財物，花蓮縣繼花蓮市長魏嘉賢、吉安鄉長游淑貞遭人冒用後， 壽豐鄉長劉耀宗也遭詐騙集團利用，他已向警方報案，提醒鄉親如遇鄉長加Line好友或收到借錢訊息切勿上當受騙。

壽豐鄉豐山、豐裡及水璉有村民近日在Line上，收到劉耀宗問候的訊息，並約定日期在鄉公所見面，見面當天上午卻又再次收到劉在Line上表示目前在與長官座談，不方便接電話，接著便出現要請鄉親幫忙匯款等訊息。

由於收到訊息的村民對「鄉長請鄉親幫忙匯款」一事感到疑惑，便透過Line與對方通電話，但電話另一頭的聲音卻不是劉耀宗的聲音，且對方也沒有表明身份，村民驚覺有異，未聽從指示匯款，並趕緊將此事通報鄉公所，請公所協助澄清並提醒其他鄉親不要受騙。

壽豐鄉公所表示，據村民指出，這位劉鄉長在Line上問候語氣與對話方式和過去不同，口音也不熟悉，當下知道自己可能遭遇詐騙集團並向對方表明不會聽從指示匯款後，對方則立即將對話收回。

劉耀宗得知遭詐騙集團冒名後，第一時間已赴壽豐分駐所報案，並提醒鄉親，如遇到個人照片、姓名遭冒用創設Line假帳號情形，除立即檢舉告發，也勿點擊來路不明的陌生網址，不要留下互動資訊，讓歹徒以為有機可乘，且立即刪除帳號，避免該帳號再繼續行騙他人。

此外，花蓮市長魏嘉賢、吉安鄉長游淑貞日前也遭詐騙集團盜圖、冒名，以Line假帳號向鄉親問候、借錢，2人得知身分被盜用後，已在第一時間出面澄清，呼籲民眾提高警覺。