清華大學前校長沈君山過去有政壇「四大公子」之稱，更是當代華人科學界中難得一見的政治家，今年適逢沈君山冥誕90週年，清大通識教育中心規畫2022年秋季「通識人物」系列演講，請到前總統馬英九、天下文化創辦人高希鈞、前中國時報社長林聖芬、台大教授孫維新等人，分別從科學、人文、政治、橋棋等面向暢談，緬懷校長一生典範。

清大通識教育中心指出，沈君山生於1932年，他文采洋溢、能詩能文，散文題材廣泛，從政治、教育到人生感悟文章不勝枚舉，亦致力於科普寫作。沈校長不僅是科學家、教育家、橋棋家和作家，還是當代華人科學界中難得一見的政治家，他關心國家政事，向以兩岸關係和族群融合為己任。

沈君山還曾任職於美國太空總署太空研究所，並任教於美國普林斯頓大學、普渡大學。1973年，受「保釣運動」影響，決定返台貢獻所學，進入清華大學物理學系任教，後擔任理學院院長，並於1994-1997年，出任清華大學校長。

沈君山也是「Chinese Taipei」奧會模式的推手、在兩岸對峙的時空背景下提出「一國兩治」的政治主張，還曾三度到中南海與江澤民議論兩岸未來，對於台灣內部政局的發展也費盡心力，在戒嚴時期扮演「黨外」人士與執政者之間的溝通橋樑，是政治民主化前夕的穩定力量，他是心繫國族、憂國憂民，從他的身上，看到傳統士人任重道遠的精神與壯志。

清華通識教育中心主任翁曉玲表示，沈君山是當代博雅典範，集科學家、教育家、政治家、橋棋家和作家於一身的全才型人物，其文理兼備和中西融合的豐厚學養，以及關心國家前途的愛國情操，堪稱當代知識份子的典範，足為年輕學子的楷模。

本次演講活動期間從10月18日至11月4日，每周二、四晚上7點於清華大學教育館舉行，歡迎各界人士共襄盛舉，一起追憶一代瀟灑才子。