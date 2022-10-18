台中市一家超商大夜班陳姓男店員去年10月23日凌晨2時許因勸導一名周姓顧客戴口罩，卻反遭周男施暴，不但被打斷10根肋骨，眼骨裂開，還被周拿玻璃瓶打到昏迷，台中地院一審依重傷害未遂罪判周男2年10個月，可上訴。

據了解，陳姓店員在22日凌晨上大夜班，提醒1名進超商男顧客要戴上口罩，對方竟機動咆哮，闖進櫃台，拿玻璃瓶瘋狂毆打，陳男都已昏迷倒地意識不清，對方依不罷休還腳狂踹頭、胸等部位。

將送醫後傷勢嚴重，頭部有5公分、8公分撕裂傷，眼窩邊破碎、左側肋骨7根骨折，右邊肋骨4根骨折，合併血胸與腦震盪的現象。

中市第一警分局在凌晨2時27分接獲報案，有人在超商內遭到毆打，警方立即趕赴現場，當場將周男帶返回派出所，並至醫院製作筆錄及在場人筆錄，依現行犯將他移送台中地檢署偵辦。

台中地方審理後認為，周男僅因戴口罩問題動輒對人暴力相向，自我控制能力不佳，法治觀念薄弱，但偵審時雖坦承犯行，態度良好，依重傷未遂罪判周男2年10個月，仍可上訴。