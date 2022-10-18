國產署111年8月22日公告15宗國有土地招標設定地上權，10月17日開標結果，標脫8宗，決標權利金總金額新台幣16億4326萬餘元。本次招標設定地上權案地租年息率3.5%，其中1%隨申報地價調整，2.5%依簽約當期申報地價計收。

本次招標標脫率超過5成，尤其於台中地區本批次推出7宗，標脫6宗，成果最為豐碩。台中地區標脫之6宗標的，遍布於台中市東區(1宗)、西屯區(2宗)、梧棲區(1宗)、東勢區(2宗)，其中位於台中市東區之土地，為位於干城地區之大面積優質標的，決標權利金高達9億4206萬元，由福容開發股份有限公司得標，另外位於台中市東勢區中橫公路沿線之2宗國有土地，因面積規模大且交通位置良好，亦獲市場青睞，分別由全聯實業股份有限公司及麗盛建設股份有限公司得標。國產署表示，該署於本批次推出位於台北市中山區松江路巷弄內之土地，面積較小，惟第一次推出就獲得市場青睞。另外，該署許久未於嘉義地區推出招標設定地上權標的，本次列標位於嘉義市垂楊路旁之大面積商業區土地，亦是第一次推出就標脫，顯示地上權市場熱度仍相當高。

國產署進一步表示，該署將持續掌握地上權市場動態，戮力活化國有資產，充裕庫收。