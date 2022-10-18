畢業生從校園進入社會時，在身分與環境的改變下，難免有適應期、撞牆期需克服，學生若能在畢業前，提早進入產業實習，不只能幫助自己熟悉職場文化，也能藉由工作釐清職涯適性發展。為支持學生減輕經濟負擔、進入職場歷練，永慶房屋與多所大學展開產學合作，提供無業績壓力的「服務專員」實習職位，開出每個月36K和最高12K季獎金的超優福利，鼓勵學生在畢業前多元探索職涯興趣，為履歷加分！

疫後家庭經濟壓力大 9成大學生找打工

根據《yes123》求職網對大學生的調查發現，有9成大學生計畫找打工，學生的工讀意願也創9年來新高！除了賺生活費(60.3%)、籌學費(56.4%)與分擔家計(50.1%)等經濟考量之外，也有3成以上學生希望從打工中增加實務經驗。永慶房屋人資部協理塗振宏分析，疫情讓許多家庭的財政負擔加重，影響仍在求學階段的年輕人，必須尋找經濟收入來分擔家計；或是提早規劃未來職涯出路，以工讀或實習經驗，增加個人競爭力，就怕求職履歷一片空白，落入畢業即失業困境。

不只學生想擠進職場歷練，許多學校也積極爭取產學合作，鼓勵學生到產業端增加實務經驗。為協助應屆畢業生全方面提升職場競爭力，永慶房屋與台北城市科技大學等大專院校，簽訂產學合作意向書，開放不限額的實習機會給有志挑戰高薪、增加產業歷練的大四生爭取！

永慶房屋與台北城市科技大學等大專院校，簽訂產學合作意向書，開放不限額的實習機會給有志挑戰高薪、增加產業歷練的大四生爭取。(圖/永慶房屋提供)

永慶實習好「薪」福！每月36K提早還學貸

塗振宏表示，永慶房屋與多所國、私立大學都有產學合作經驗，所以他非常了解學生們的實習需求，不外乎是職場能力的成長與將來實習轉正的機會。對此，永慶提供「服務專員」實習職位，類似大學裡的「不分系」，沒有業績壓力、準時上下班，還能根據居住地點就近服務，不只保障每月36K和最高12K的季獎金，還可以在工作中接觸行政祕書、業務銷售與社區服務等多元職務內容，邊做邊學，兼顧職場歷練的同時，還能存錢還學貸！

實習過程中，若對集團內部的其他職位，如秘書、人資與行銷等行政工作產生興趣，或想挑戰房仲業務拚高薪，也能在畢業後申請轉任。今年24歲的永慶房屋經紀人鄭稟淳，就是由實習生轉任業務的真實案例！

「永慶實習制度真的很貼心，準時上下班、無業績壓力、訓練扎實、還有高月收，不嘗試對不起自己！」鄭稟淳分享，在學期間就夢想進入不動產業創造高收入，所以大四時主動申請永慶房屋的「服務專員」實習職位，不只能提早進入產業學習房地產知識，跟著學長姐跑業務、見習銷售；相較於一般領基本時薪的打工兼職，還有每月36K保障與最高12K季獎金福利，讓他領先同學開始還學貸！畢業後，鄭稟淳也申請轉任業務經紀人。比起同期畢業生可能還在投履歷、排面試，他卻已確定職涯走向，邁向百萬年薪。

求職卡位不嫌早！新鮮人也能百萬年薪

「業務沒有薪資天花板，是就業市場上最有創造性的工作機會！」塗振宏表示，永慶提供業務新人「前9個月每月5萬收入保障」，還有一對一師徒制與360小時教育訓練，就算是對銷售無經驗的菜鳥，在專業課程與資深學長姐的帶領下，也能快速上手，在第一個月就成交。許多表現出色的房仲新人，都在入行第一年就突破百萬年薪！

永慶房屋「服務專員」實習生無業績壓力、每月36K，還有最高12K的季獎金可以爭取，未來也能轉任經紀人創造百萬年薪。(圖/永慶房屋提供)