辣模華華因擁有甜美臉蛋與E級的火辣身材，加上經常在社群媒體上不吝嗇的曬出性感辣照，而受到大批網友注意，IG吸引超過31.9萬人追蹤。而日前曾與知名YouTuber「黑男邱比特」合作拍攝影片爆紅的她，近日又再度合作分享藍色服裝的穿搭教學，大尺度的拍攝方式，再度令網友大噴鼻血。

在黑男近日所公開的影片中，只見華華全身上下脫到只剩一件Nubra及同色系小褲，大方展現凹凸有致的火辣曲線，開始換裝前她還不忘到鏡頭前彎下腰，對著鏡頭打招呼，豐滿的上圍及性感深溝因此一覽無遺，接著她便開始換穿衣架上的各種造型小洋裝，以及上衣、短褲、高跟鞋，並不時對著鏡頭擺出各種俏皮的姿勢，讓網友看得心癢癢。

紛紛表示「華華越來越漂亮了」、「感謝上傳那麼好的教學影片，儘管我是男生，也學到了很多穿衣搭配技巧」、「頻道的方向很正確，從50幾萬漲到80萬了，看到華華的大木瓜很開心，希望可以發掘更多拍攝的素人，E以上就可以了」、「身材好，笑容甜美」、「整個換裝的氛圍是愉悅的，我說看的人」。

【影片來自YOUTUBE，若下架請見諒】

另外，黑男在今（18）日稍早所更新的影片中，還找來了同樣身材火辣的網紅霏霏一同施工貼地板，而霏霏穿著一件白色上衣搭配灰色短褲，但上衣裡疑似什麼都沒穿，使她一彎腰火辣的雙峰弧線若隱若現，同樣讓網友看得臉紅心跳。