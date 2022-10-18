中共第二十次全國代表大會，10月16日在北京召開。台灣傑出青年協會對於中共二十大召開高度關注，而習近平關於兩岸關係的論述，更引起了年輕人之間的討論。

協會會長張穆庭表示，對習總書記「反對外部勢力干涉」的談話，讓他印象深刻。就個人所知，美國自第二次世界大戰開始，就持續提供美式機械化部隊裝備給蔣介石、幫助蔣介石在大陸地區發動國共內戰，並讓蔣介石得以使用武力鎮壓台灣二二八事件，使許多無辜台灣人被殺。其後，1971年我們被迫退出聯合國、1979年美國與中國建交，這一路以來，我們台灣人到底得到了什麼？而今天，美國讓裴洛西來台逼得兩岸瀕臨戰爭，又販賣大量淘汰的武器給台灣，試問，台灣與烏克蘭有何不同？不建交不派兵的美國到底是在友台還是賣台？對此，張穆庭認為台灣應與各方保持友善，我們不應再相信美國的謊話，尤其應避免台灣捲入戰爭。

大四即將畢業的林矩表示，他注意到習總書記在講話中提及「推動兩岸弘揚中華文化」，他感受很深。大學唸的是繪畫，由於現在全世界的藏家都在關注中國市場，林矩計劃畢業後，想朝藝術經紀人領域發展，計劃到中國各地策展、辦展，幫助台灣年輕藝術家融入中國市場，讓中華文化被全世界看見。

九合一選舉如火如荼展開，林矩卻對選舉制度有點失望，他強調，真正的民主是「選賢與能」，但台灣每兩年的選舉，卻永遠是割喉戰、烏賊戰、抹黑戰，羞辱人的與被羞辱的，今年更甚。遺憾的是台灣歷經這幾十年的選舉，台灣年輕人去同樣面臨低薪，買不起房。對於公共建設更是搖頭，一個小小地震國民運動中心的天花板全部塌下來，是否有人謀不臧？其實年輕人心知肚明，卻無可奈何。林矩發現中國許多制度雖不同於西方，但高鐵四通八達、綠能與核能同步發展、人民生活也獲改善，沿海大城市如上海也列世界之最。

德國回來的年輕鋼琴演奏家莊祐甯表示，他很贊同習總書記說的「促進兩岸經濟文化交流合作」。他表示，台灣少子化嚴重，音樂教育市場已經飽和，大學教職也早就沒了位置，因此他未來計畫在廣東開展鋼琴演出及教學事業，為兩岸文化交流發展貢獻心力。

張穆庭表示，習總書記在二十大談話中提到「促進兩岸同胞心靈契合」，他非常認同。據了解，由於兩岸之間的各種因素，在大陸地區生活發展的廣大台灣青年，至今仍有許多問題及困難亟待解決，部分省市地區尤為嚴重。未來，他將秉持「台青挺台青」理念，到各省舉辦台青座談會、為各地台青排憂解難，把協會打造成屬於台灣青年自己的「台青之家」，務實地推動兩岸和平發展。