邊境鬆綁不少民眾衝日本旅遊，但全台100萬名打高端疫苗的人，卻必須要多花3500元進行PCR檢驗才能入境，引起許多人不滿。對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前正在簽核讓打高端的人可以補打其他通過世衛組織（WHO）認可的疫苗。

針對許多高端人士入境日本要被多抽3500元的PCR檢測費，莊人祥也透露，目前正在簽核，盼能比照過去美國入境的模式，讓接種高端的國人可以補打其他獲得世界衛生組織（WHO）認可的疫苗，不過，目前上路時間點仍未定。

另莊人祥也再次澄清關於高端疫苗的採購爭議，指出外界傳聞的採購金額單劑高達1千多元是不實推估，沒有所謂價差的問題，至於逾期30日的罰款也早在今年3月底依規定裁罰完畢，另外公文保存年限達30年，也非指疫苗採購保密年限，只要合約要求的時限一到，便可公開。

指揮中心表示，上周二開放18歲以上可接種莫德納次世代疫苗後，單周接種人次已從20萬人上升到46萬人，成長約2倍，目前庫存依舊有217萬劑左右，將持續鼓勵國人踴躍接種次世代疫苗，以預防BA.5以及其他新興變異株的威脅。

莊人祥還說，自己早在上周就已經完成次世代疫苗接種，醫療應變組副組長羅一鈞也指出，今天早上也完成預約，將依時間進行接種，鼓勵所有年輕族群，無論有無慢性疾病都可接種，共同抗疫。