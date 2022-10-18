國民黨高雄市長候選人柯志恩今前往永安與近百鄉親座談，更有不少人要求合照，展現柯志恩在海線的人氣。（柯宗緯翻攝）

選戰倒數39天，國民黨高雄市長候選人柯志恩今（18）日公開行程僅有晚上鼓山赤龍宮廟口開講，不過今早她前往海線永安區永安宮參香，並與地方人士座談，她跟漁民搏感情說，自己會叫賣石斑魚、烏魚子，比現在市長陳其邁更會推銷，但請大家「不要服務都國民黨在做，然後票都投民進黨」。

柯志恩今在黨籍市議員方信淵、宋立彬陪同下，前往永安與近百鄉親座談，更有不少人要求合照，展現柯志恩在海線的人氣。她提到，高雄市區、縣區的城鄉差距仍然嚴重，資源分配不均，令海線地區的建設、經濟發展緩慢，人口逐漸流失表達關切。

柯特別點出教育的部分，除鄉村地區、非山非市的資源相對缺乏，在雙語、數位教育上較為弱勢；小朋友缺乏關懷、照顧的情況下，也恐引發霸凌、幫派等問題，因此平衡城鄉差距要從教育開始，從下一代開始紮根，提升孩子國際競爭力，促進社會正向發展。

今現場除在地里長、民眾之外，不少永安在地的石斑魚養殖戶也現身相挺。柯志恩提及，她甫參選時，正值中國大陸禁運台灣石斑魚，高雄漁產外銷的問題，是下任市長必須面對的課題。

「我可以賣石斑魚、烏魚子、虱目魚！」柯志恩強調，父親以前就常跟農漁民站在一起，自己從小就知道農漁民的辛苦，因此她認為光靠政府補助，無法解決石斑魚產銷困境，若未來擔任市長，一定會尋求通路多元、產品精緻，以「高雄首選」的品牌將高雄的農漁產品銷售到世界的每一個角落。

最後，柯志恩打趣說「不要服務都國民黨在做，然後票都投民進黨」，國民黨就是比較「古意」，都喜歡「惦惦做代誌」。她向民眾懇託，國民黨在第3選區的陸淑美等3位議員，千萬不要讓綠營在議會單獨過半，也懇請大家投票給身為「教育市長」的她。