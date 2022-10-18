新冠肺炎疫情前，台灣1年約有400萬旅客造訪日本，卻因疫情雪崩，隨著日本於10月11日解封邊境，全日本空輸（ANA）與日本觀光局推出「Beyond ＃MissingJapan」活動，透過不同國家網紅與視角，邀請旅客重新探遊、重溫日本知名景點。

根據交通部觀光局統計，疫情前台灣人最愛旅遊的國家就是日本，從2016年開始每年有約4百萬人次造訪。直到現今各國邊境逐漸解封，旅遊平台發起的線上調查「最想去的國家」也顯示，日本不負眾望奪得第1名，可見不管在哪個時間點，日本永遠都是台灣人出國旅遊的首選。

如今台灣旅客可恢復前往日本免簽自由行，ANA順勢推出「BEYOND ＃MissingJapan」活動，挑動旅客對日本的渴望，解放出國癮。透過亞洲7個不同國家網紅、社群名人的獨家旅遊視角，帶旅客探遊、重溫日本知名景點。

「Beyond ＃MissingJapan」活動靈感來自旅客因疫情而想念日本的社群貼文，如想念日本的拉麵、壽司、和牛，四季分明的氣候，可以在春天時賞櫻、夏天賞花、秋天賞楓、冬天賞雪。

藉由觀看「Beyond ＃MissingJapan」的360°影片，可以無死角的將日本風景一覽無遺。從下飛機開始，走過櫻花盛開的新倉山淺間公園，到富士急樂園坐上雲霄飛車，透過鏡頭體驗刺激好玩的雲霄飛車，就好像切身到日本走過一遍，喚起旅客到日本旅行的渴望，讓遊客先一步規劃行程。

ANA透過長期旅居日本的台灣人「漢娜在翻譯」，連同亞洲其他國家如香港、新加坡、泰國、馬來西亞、菲律賓、印尼的網紅視角，為重新迎接所有觀光客提供獨家景點。

「漢娜在翻譯」首推富士五湖，住宿首選日本第一座豪華露營場虹夕諾雅富士，跟上世界潮流結合露營及豪華住宿體驗的豪華露營地，偌大的落地窗可直接欣賞富士山的壯麗景色，或在河口湖上泛舟近距離感受富士山美景。

喜歡體驗刺激的旅客可以到富士急樂園玩上一整天，園區內著名的「過山車之王」最高時速達130公里，最大高低落差70公尺，最高高度為79公尺，堪稱世界頂級過山車。另新倉山淺間公園，在春天時盛開的櫻花搭配莊嚴的忠靈塔和富士山，絕美的景色成為底片殺手，讓遊客沉醉其中流連忘返。