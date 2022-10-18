力挺鄭寶清！炮火猛烈狂轟民進黨 許信良胞弟許國泰：他們今年會大敗 @中時新聞網 ​

中研院前院長李遠哲批評民進黨二次執政後就開始腐化，甚至爆料蔡英文總統稱能源政策「2024年後就不是她的事」，脫黨參選的桃園市長候選人鄭寶清痛斥不負責任，民進黨已經變成不是為民服務、謀福利的本土政黨了，嚴重背棄創黨精神，呼籲台灣人民應全面覺醒，對民進黨投下不信任的反對票。

鄭寶清說，一路走來流血流汗支持力挺民進黨這個本土政黨，對抗貪汙腐敗、威權統治的外來政權國民黨，歷經千辛萬苦，好不容易政黨輪替、二次執政，可是民進黨國會過半全面執政後不久，就開始變質了，貪腐速度與程度遠比從前還快、還強，就連「台灣的良心」前中研院院長李遠哲都站出來嚴厲批判。

鄭寶清說，民進黨沈淪墮落的情況更加嚴重，面對李遠哲質問2050年要零排碳的能源政策可能完成嗎，蔡英文總統甚至還當面回應2024她就卸任總統不管了，「這是多麼不負責任且相當離譜的政治短視作為！」

鄭寶清說，民進黨原本就應該堅守「清廉、勤政、愛鄉土」的創黨精神，積極擘畫未來30年、50年台灣未來發展的政經願景，才能逐步落實推動，來讓台灣百姓的日子過的更好、更美滿幸福，怎麼可以當甩手掌櫃，總統卸任後就不管人民死活呢？

鄭寶清與競選辦公室總幹事許國泰都認為，民進黨真的已經變成不是為民服務、謀福利的本土政黨了，台灣人民應該全面覺醒，不要再真心換絕情，呼籲台灣人民更應該勇敢站出來，對不負責任且已嚴重背棄創黨精神的民進黨投下不信任的反對票，讓台灣人民還有當家做主的機會，為台灣未來的發展，保有真正公平、正義且光明燦爛的美好明天。