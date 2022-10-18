彰化縣曾男懷恨老友黃男的兒子7、8年前介入婚姻搶走老婆， 2020年4月間酒後看見黃男在雜貨店下棋，不念兩人10年交情，趁他毫無防備，持木棍從後方攻擊，以打棒球姿勢揮擊頭、頸等部位，導致他腦震盪、頭臉部撕裂傷，昏迷送醫。曾男否認殺人，辯稱只是要教訓他，台中高分院更一審依殺人未遂罪判5年2月，可上訴。

曾男與黃男是住在彰化縣芳苑鄉同村老友，兩人認識已10年，曾2020年4月1日在雜貨店喝酒到清晨，6時許見黃到雜貨店下棋，他怒持木棍趁黃毫無防備，自後方以雙腳蹲馬步的打棒球揮棒姿勢，重擊黃的頭頸部3下。

黃男遭襲躺臥椅背，陷入昏迷，曾男仍揮棍第4次攻擊，所幸在場人士出手擋下而未遂，黃經送醫治療，臉、頭皮撕裂傷、腦震盪及右眼窩腫脹併結膜炎等傷害，經住院治療7天。

曾男辯稱，黃男的兒子在7、8年前搶走他老婆，黃還對他說：「不要動我兒子，不然我會動你」。他案發當天酒後想起此事，一時失慮，但攻擊力道不大，只是出於教訓、警告，無殺人犯意。並強調，他不會在友人經營的雜貨店鬧出人命糾紛。

一審法認定有殺人犯意，依殺人未遂判刑5年6月，曾男不服上訴。

二審認定，雙方並無深仇大恨，只因不滿多年前被對方兒子介入婚姻，認定以重傷害之不確定故意，撤銷原判，改依重傷害未遂罪，判刑2年6月。檢察官不服上訴，經最高法院發回台中高分院。

台中高分院更一審法官勘驗現場監視影像、證人供述等，認定曾男將棍棒往後拉到高過頭部，以打棒球姿勢重擊被害人頭頸部，傷勢嚴重住院7天，認定是不確定故意殺人犯意，撤銷原判，依殺人未遂罪判刑5年2月，可上訴。

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