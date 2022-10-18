烏日林新醫院復健科醫師王弼慧指出，PRP高濃度血小板血漿注射屬於增生療法，可有效改善阿基里斯肌腱發炎受傷的情形，且無副作用。（烏日林新醫院提供／潘虹恩台中傳真）

台中29歲吳男因左後腳跟有2公分割傷赴醫縫合，術後1個月後腳跟仍相當腫脹，造成行走不便，且上下樓梯、蹲下時都會感到不適；醫師指出，吳先生後腳跟表皮傷口癒合但仍處發炎狀態，透過高濃度血小板PRP注射，同步進行超音波導引解除沾黏注射，成功改善。

據了解，吳男是上班族，腳後跟縫合後1個月仍十分腫漲，致行走時一拐一拐，且上下樓梯、蹲下時都感到疼痛與緊繃，但工作又須頻繁走動相當困擾，於是赴烏日林新醫院就醫；烏日林新醫院復健科醫師王弼慧指出，吳男後腳跟割傷的表皮傷口雖然癒合，但處於發炎狀態，長期如此恐會導致患者持續不適及失能。

王弼慧表示，進行理學檢查時，吳男無法做出小腿往腳背靠近的足背屈動作，也無法自然地蹲下，即便蹲下也覺得小腿及後腳跟十分緊繃，更無法做出踮腳尖的動作，經超音波檢查後，發現吳男阿基里斯肌腱撕裂，並且與淺層疤痕組織出現沾黏情況。

王弼慧指出，PRP高濃度血小板血漿注射可有效改善阿基里斯肌腱發炎受傷的情形。吳男僅接受2次PRP高濃度血小板血漿注射，並同時以超音波導引分離沾黏的肌腱與疤痕組織，2個月後即可自然蹲下，同步進行復健及肌力訓練半年後，吳男終於可以做出踮腳尖動作，超音波影像追蹤也發現原有的撕裂處纖維已經癒合。

王弼慧說，阿基里斯腱是連接著小腿肌肉及腳跟，不論走路跑步、上下樓梯甚至跳躍，都會使用到。過去阿基里斯腱部份撕裂，若保守治療效果有限，就必須開刀且復原漫長；而PRP高濃度血小板血漿注射，屬於增生療法之一，透過抽取患者的血液，離心出血小板中的「生長因子」，再注射至損傷發炎處，可以大幅促進細胞生長、刺激組織再生，快速緩解疼痛，最大優點為完全沒有任何副作用。

王弼慧表示，臨床上許多文獻報告已證實PRP高濃度血小板血漿注射對不少疼痛病症都有不錯的療效，適應症有：網球肘、肌腱炎、旋轉肌袖疾病、下背痛、足底筋膜炎、韌帶撕裂、退化性關節炎、阿基里斯腱受損等，都能獲得良好治療效果，如果有相關疼痛問題，建議可至復健科門診進行評估及治療。