北市警內湖分局大湖派出所副所長黃梓翔等人，日前執行擴大臨檢勤務，在轄內KTV包廂要求客人出示證件一一檢查時，35歲羅姓男子表示沒有攜帶證件，謊報兒子的身分證字號，企圖在包廂昏暗的燈光下蒙混過關。
員警使用警用電腦查證，發現羅男所報身分竟為104年次，換算下來年齡只有7歲，當場戳破羅男的謊言，員警嚴厲再次詢問，羅男才坦承自己的身分，警方一查，赫然發現他因妨害性自主案件遭判刑3年10月定讞，因未入獄服刑遭新北地檢署發布通緝，當場將他逮捕並解送歸案。
北市警內湖分局大湖派出所副所長黃梓翔等人，日前執行擴大臨檢勤務，在轄內KTV包廂要求客人出示證件一一檢查時，35歲羅姓男子表示沒有攜帶證件，謊報兒子的身分證字號，企圖在包廂昏暗的燈光下蒙混過關。
員警使用警用電腦查證，發現羅男所報身分竟為104年次，換算下來年齡只有7歲，當場戳破羅男的謊言，員警嚴厲再次詢問，羅男才坦承自己的身分，警方一查，赫然發現他因妨害性自主案件遭判刑3年10月定讞，因未入獄服刑遭新北地檢署發布通緝，當場將他逮捕並解送歸案。
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