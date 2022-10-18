警方查出羅男是妨害性自主通緝犯，當場將他逮捕並解送歸案。（翻攝照片／林郁平）

通緝犯臨檢謊報兒子身分證字號 警一查怎麼可能7歲當場露餡

北市警內湖分局大湖派出所副所長黃梓翔等人，日前執行擴大臨檢勤務，在轄內KTV包廂要求客人出示證件一一檢查時，35歲羅姓男子表示沒有攜帶證件，謊報兒子的身分證字號，企圖在包廂昏暗的燈光下蒙混過關。

員警使用警用電腦查證，發現羅男所報身分竟為104年次，換算下來年齡只有7歲，當場戳破羅男的謊言，員警嚴厲再次詢問，羅男才坦承自己的身分，警方一查，赫然發現他因妨害性自主案件遭判刑3年10月定讞，因未入獄服刑遭新北地檢署發布通緝，當場將他逮捕並解送歸案。