台北市16日豪雨成災，士林區百齡橋下堤外停車場逾50車因來不及移走慘淪「泡水車」，導致民怨四起，市議員陳建銘18日痛批柯市府麻木不仁，質疑車子泡水地方政府竟不用負責，他要求釐清簡訊發布時間、如何通知車主及為何沒有事先拖吊3大問題，並重新檢視停管處、工務局相關預算。

不少泡水車主抱怨，相關單位未先通知，市府也沒循過往做法先行拖吊，導致愛車泡水，但柯文哲認為，每位國民須對自己行為負責，若獲通知不移車還要政府賠償，這不合理，他今強調停管處當日發布4次簡訊，不過正因政府不可信，所以大家聽一聽也不理。

由於柯絕口不提賠償，台北市議會大會下午審議總預算時，陳建銘痛罵北市府麻木不仁，質疑百齡橋泡水車慘案，暴露市府在水利工程、交通上的管理漏洞，否則怎麼會產生這麼大的損失和災害，「這麼多車子泡水，難道地方都不用負責嗎？」

陳建銘要求，北市府應進行調查了解，調查內容包括市府，到底何時發布要求民眾移車的消息、如何通知車主及為何沒有進行拖吊，據此他認為應重新處理已通過的停管處預算，特別是停車管理名目，工務局相關預算亦然。對此，議長陳錦祥裁示，預算進政黨協商前，請市府送資料到議會。