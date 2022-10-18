鴻海（2317）今（18）日於南港展覽館舉行2022鴻海科技日（HHTD22），下午由鴻海研究院首度展現半導體、AI、量子計算、離子阱、EVπ資安驗證平台及低軌實驗衛星等創新研究內容，其中包括太空中心支持的低軌衛星，將作為集團發展電動車生態系的關鍵布局。

2020年成立的鴻海研究院聚焦「3+3」集團發展策略目標，進行領先3～7年的前瞻研究。此次於科技日同步舉辦「HIT前瞻技術發表會」（HHRI Innovation Technology Showcase），邀請近200名學術界學者教授及研究院產業合作廠商與會交流。

鴻海研究院執行長李維斌表示，分享、合作、共贏是研究院相信的價值，今年展現研究院5大研究所及1個實驗室的創新成果，為研究院成立近2年來最全面完整的交流溝通，除了希望藉由創新、前瞻能量，支援鴻海集團未來發展，也希望邀請大家一起發想未來。

鴻海研究院此次展出的低軌衛星，由新世代通訊所攜手國立中央大學、創未來科技及國際廠商，並在太空中心支持下，將成為台灣業界首顆實驗低軌通訊衛星。

鴻海研究院指出，此衛星結合大型相位陣列天線波束傳送，及上行下行資料傳輸的全雙工通訊設計，支援ku/ka多頻段通訊與多模組寬頻通訊系統，將可應用於多種通訊需求場景，展現研究院次系統設計與軟硬體垂直整合能力。

資通安全所今年則聯合MIT與北科大打造EVπ，作為開放電動車資安驗證平台，採模組化、開放式硬體設計，並以開源軟體建構而成，相容MIH架構、作為提供實境電動車運作平台，完整實證目前產學研關注的V2X、CANBUS、AI等各種車內外資安議題的攻防研究。

離子阱實驗室則端出開發的第一代離子阱核心，採用刀鋒型電極設計，電極間距僅約200微米。透過精密加工，表面平整度可達數十奈米的等級，能提升離子位元穩定性，有助於量子運算的高保真度（fidelity）與維持同調時間（coherence time）。

量子計算研究所利用量子模擬探索二元鋰電池硫化鋰（Li_2 S）和三元鋰電池鋰鈷氧（LiCoO_2）分子結構，以及抗漸凍症藥物依達拉奉（Edaravone）的結構異構物，透過減少量子電路所需量子位元（qubit）數及電路深度，開發更節省計算資源且更快的模擬方法。

此外，半導體研究所展示全球首創的光達（LiDAR）先進光源模組、人工智慧研究所展示三大人工智慧前瞻研究成果。由集團投資的量子影集《Q18》前導影片及精彩卡司陣容亦同步亮相，預計2023年上檔。