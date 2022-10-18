擁有中山醫學大學醫學系學士、台大公衛所預防醫學碩士學歷，內科醫師出身的高雄市市長陳其邁刊出31年前，他參加社運的舊照表示，當年台灣處於對抗威權、追求自由民主的時代，他歷經反核、環保及追求言論自由的運動；至於後續投入政治，他都跟所有野百合世代的年輕人，都是因為大時代的變化有了不一樣的生涯選擇，但他至今不忘初衷也不會改變。

陳其邁今（18）日在臉書發文，刊出31年前他參加社運的照片表示，「我從醫的初衷，從來沒有改變」。陳強調，首先他要說明，他在醫學院期間的公費，早在20多年前，就已經依照規定返還相關公費、完成還款的義務。

陳其邁指出，他1991年畢業，也通過國家考試及專技高考及格，順利考取醫師執照。因為當時台灣亟缺公衛醫師，所以他就進入台大醫學院公共衛生研究所，專研預防醫學。

陳其邁進一步指出，31年前，台灣是處於對抗威權、追求自由民主的時代。他從習醫到進入台大公共衛生研究所，從事包括廢除刑法100條、反核、環保以及追求言論自由的社會運動，到投入政治，他都跟所有野百合世代的年輕人，因為大時代的變化有了不一樣的生涯選擇，這也是大家都知道的事實，大家都可以見證他這30年來的努力，「不忘初衷，也不會改變，更會繼續努力前進！」