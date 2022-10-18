高市府在YT頻道推出的「緊看邁」系列影片，近日最新上架的暖心短片主題為社會住宅政策。（高市府提供）

高市府在YT頻道推出的「緊看邁」系列影片，近日最新上架的暖心短片主題為社會住宅政策。（高市府提供）

高市府在YT頻道推出的「緊看邁」系列影片，近日最新上架的暖心短片主題為社會住宅政策。（高市府提供）

高市府在YT頻道推出的「緊看邁」系列影片，近日最新上架的暖心短片主題為社會住宅政策，以「渴望一座堅固的城堡，讓身心靈不再流浪，讓每一個自由跳動的音符，串起人生幸福的樂章」口白，帶出高市府在2年內動土11處社宅的成果，落實居住正義，以符合大眾期待。

高市府指出，壯闊海景及矗立港灣邊的大樓，是許多人心中嚮往的住宅首選。為保障青年及弱勢租屋族群居住權，高市府積極與國家住都中心合作，大力推動社宅建設，將社宅目標從原先6000戶，調升到1.5萬戶的總目標，兩年內動土11處基地，其中高市府自建3處，包括岡山、大寮及亞洲新灣區各一處，繳出亮眼成績。

高市府進一步說，在社宅選址規畫上，考量整體產業布局，並搭配交通政策興建社會住宅，選擇生活最便利、交通最方便的地點，除讓年輕人住得安心之外，也能解決日常生活及通等需求。

此外，社宅也包含日托中心、托嬰中心及相關社福機構等設施，不僅解決年輕人在生活上所碰到托育、養老問題，同時也兼顧生活品質，提供弱勢族群享有市中心便捷完善的居住環境，落實居住正義理念。

高市府強調，對於居住正義採取多元政策方案，除興建社宅外，還有鼓勵民間空餘屋轉作社宅的社會住宅包租代管計畫，以及減輕青年及弱勢租屋族群的經濟負擔的住宅補貼政策，同時滾動檢討住宅政策，評估適宜的社宅興建基地，以多元及永續的原則持續推動社宅，落實保障居住權益。