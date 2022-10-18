閱讀，讓孩子們打開知識的門窗，發掘無盡智慧的寶藏！「玉山黃金種子計畫」長期為偏鄉或資源缺乏的小學打造圖書館，透過軟硬體的建置，營造舒適溫馨的環境，讓孩子愛上閱讀、開拓視野，10月14日、17日於台中中山國小、基隆八斗國小、新北成福國小，打造第171、172、173所玉山圖書館，在啟用典禮的儀式中，小朋友們以活潑的舞蹈與樂器表演，歡喜迎接圖書館的到來，開啟學校閱讀推動的新頁。

中山國小校長譚至晳表示，學校長期致力晨間寧靜閱讀，辦理閱讀認證及閱讀小學士、小碩士及小博士活動，感謝玉山銀行的協肋，營造多元學習的閱讀天地，讓孩子把閱讀變成一種生活習慣。此外，原台中東陽國小玉山圖書館(HOPE93)於2015啟用，因校舍安全考量於2019拆除重建，在玉山志工基金會多次到校關心與會勘下，擇定於新建校舍重建玉山圖書館，並於10月14日重新啟用。校長吳文芳表示，感謝玉山志工基金會第二次嘉惠東陽學子，新穎舒適的圖書館色彩明亮且活潑有童趣，大大提升了孩子的閱讀興趣。

八斗國小校長羅世彬表示，感謝玉山看見親師生的需要，提供設計新穎、色彩柔和、開放舒適、功能完善的閱讀空間，周邊的牆面設計融入學校發展特色的元素，將原本學校的圖書室打造成一座孩子們喜歡的閱讀堡壘，全校親師生都非常開心收到這麼棒的禮物。成福國小校長莊慧貞也表示，學校教學資源缺乏，圖書館設備與藏書皆非常老舊，透過玉山銀行黃金種子計畫挹注，圖書館整體設計結合成福國小校本「濕地、攝影、藝術、文史與數位」課程，創造良好閱讀環境及營造良好閱讀氛圍，提升學生閱讀素質。

玉山黃金種子計畫自2007年至今已打造173間玉山圖書館。玉山也積極結合企業與社會資源，讓圖書館成為學校與社區閱讀資源的平台，包含數位書箱、英語手牽手計畫、蝴蝶生態教學之旅、兩廳院藝文體驗之旅，並投入「反毒教育及兒少關懷」，打造反毒教育行動車傳遞正確觀念等，豐富孩童閱讀文化的素養，讓台灣的未來更加美好。