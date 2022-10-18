新竹巨城5F「2022 TOMICA迪士尼小汽車節」首賣亞洲限定米奇泡麵車。（新竹巨城提供）

新竹巨城5F超大型樂佩公主珠寶車。（新竹巨城提供）

新竹Big City遠東巨城購物中心持續引進話題快閃櫃，即起迎來網路超高討論度的人氣零食「經脆脆」，將炸雞皮、甜不辣等台灣小吃製成零食；1F創藝廳有造型動物椅凳「慕可慕客MUCMUC」，首度到北台灣快閃，推出小朋友最愛的恐龍、羊駝、大象等多款繽紛可愛的動物椅凳。

即起巨城5F「2022 TOMICA迪士尼小汽車節」也重磅登場，全台獨家超大型白雪公主、樂佩公主的珠寶車首次亮相，還有全台獨家首賣米奇泡麵車、迪士尼動畫小汽車、公主珠寶車，及台灣中油聯名油罐車與加油站場景組等。10月20日於1F則有「哈利波特快閃店」回歸，現場不僅打造電影經典場景，還獨家引進英國品牌設計的金探子造型燈、嘿美可愛絨毛筆記本等。

另即起至10月26日成為巨城App會員，於全館當日消費單筆滿額，即可兌換Mister Donut歡樂派對盒、抽iPhone 14 Pro Max；10月23日前App會員還可每天免費參加Big Hi扭扭樂，有機會獲得購物抵用券，及巨城獨家輕食買1送1。