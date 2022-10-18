尼莎颱風與東北季風發生共伴效應，全台多縣市近日豪雨不斷，基隆也傳出許多災情。國民黨基隆市長參選人謝國樑今(18)日到許多地方瞭解災損情形，其中七堵華新一路上有一位老伯伯，原訂明天的洗腎，恐因道路來不及搶修，無法順利到醫院，謝國樑也特別拜託里長跟區長，一定要協助讓伯伯能出來順利就醫。

隨著九合一選舉進入倒數，謝國樑一早便與基隆市議員莊榮欽、呂美玲一同在火車站南站跟通勤朋友問早。由於近日豪雨，使基隆出現不少災情，謝國樑在臉書提及，今早他在問候完通勤族後，就與市議員張耿輝、連恩典前往東新街山上與六堵河濱步道，瞭解當地災損情形。謝國樑表示，東新街上仍有泥流從山上沖刷，地上滿是泥濘難以通行；河濱步道被掏空嚴重，現已禁止民眾通行，「請市民朋友們注意安全」。

此外，謝國樑也建議，基隆市政府跟中央應儘速處理現在已發生的災情，並針對後續可能會發生的災情制定處理流程。他說暖暖街281巷昨日發生土石崩落的狀況，市政府等相關單位一定要保持警覺，因為目前雨勢尚未緩和，可能還是會有災情發生，謝國樑也呼籲大家重視水土保持，政府與民間一起努力，才能避免未來有類似的災情發生。

謝國樑也到七堵華新一路152號附近勘查，這裡道路坍方中斷，路基掏空十分嚴重，部分道路出現龜裂，山區仍不時降雨，約有十多戶居民交通受阻，住戶僅能冒險走一旁斜坡山路勉強通行，謝國樑對此感到非常擔心。他也提到，華新一路上有一位老伯伯，每個禮拜一、三、五需要洗腎，原訂明天的洗腎，可能因為道路來不及搶修，無法順利到醫院，他現場也拜託里長跟區長，一定要協助讓伯伯能出來順利就醫，「國樑真心希望相關單位能儘快搶修道路，讓居民能夠順利進出，也謝謝辛苦的搶修人員」。