桃園市政府規畫在桃園區國際路與國道2號交岔口增設「中路交流道」，交通部高速公路局18日審查通過可行性研究報告，後續將利用中路車站整體開發計畫區段徵收取得聯絡道土地，新增國道2號西入西出匝道，方便中路地區民眾快速上下國道，緩解國道2號南桃園交流道及大湳交流道之上下匝道的交通壅塞狀況。

配合台鐵中路車站周邊地區整體開發計畫區段徵收的推動，桃園市政府提前於該區段徵收範圍內規畫國道2號中路交流道，交流道預定位置為國際路與國道2號交岔口處，以因應未來台鐵中路車站整開區引入的大量住宅人口，並舒緩國道2號南桃園交流道及大湳交流道上下匝道塞車狀況，為市民引頸期盼的重大交通建設。

桃園市長鄭文燦表示，「國道2號增設中路交流道」是桃園、八德地區的重要交通建設，可增加國道進出市區的交通節點，有利於民眾快速轉換國道交通系統，市府於去年10月29日辦理地方說明會，獲得現場民眾一致支持，且期盼能儘速完成。

市府於一年內完成中路交流道可行性研究報告，並向交通部高速公路局提出申請，18日經審查後通過可行性研究報告，後續將配合中路站整體開發區區段徵收程序，取得聯絡道土地，以利交通部高速公路局辦理交流道建設工程。

交通局長劉慶豐指出，國道2號於國際路口增設中路交流道計畫，藉由中路車站整體開發計畫配置的3車道環場道路系統當聯絡道，於國道2號北側增設國2往機場方向出入口匝道（西入西出），國道2號南側橋下道路拓寬為2車道，國道2號以南的國際路路段調整車道配置為3車道。

交流道聯絡道用地透過區段徵收取得，並由桃市府負擔用地及拆遷補償費約3.59億元，至於工程費約12.5億元則由交通部全額負擔，市府積極向中央爭取地方交通建設，提供桃園市民優質的交通服務。