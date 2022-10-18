民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今在節目專訪談及桃園青埔房價、空屋率議題，他認為，青埔話題性高，公共設施完整且進步快，近年房價的確上漲，但並非炒房結果，且新竹、雙北民眾甚至回流台商都會來買房，去年底看到5字頭，但實際成交沒那麼高。面對四腳督戰局，他也直言，自己在候選人中最有耐心，幾個對手官當久沒耐心。

桃園青埔發展快速、建案林立，不僅房價高到年輕人買不起，更出現開燈率不高現象。鄭運鵬表示，近年青埔房價的確有往上漲，但其特殊性並非炒房的結果，因新賣場、捷運、高鐵及公共設施非常完整，話題性太高，所以的確有居住需求。

鄭運鵬指出，會在青埔買房的族群包括從新竹來的通勤族、雙北人、還有回流的台商幹部，不會買在機場周邊便選擇青埔，但因疫情關係沒回來住，其他還有家中長輩替下一代買房者，故開燈率不高。2年前新成屋約3字頭，去年底開到5字頭，但實際成交價不會這麼高，開價與賣價仍有落差，不過對於愈來愈國際化的台灣，青埔的確有國際性需求。

另對桃園四腳督選情，鄭運鵬則說，他是桃園最資深立委，除自身選區外，也對跨選區議題有所理解，近年桃園市長鄭文燦執政地方滿意度高，桃園進步大，但都和對手沒關係，且就他觀察，他在幾位候選人中是最有耐心處理千奇百怪、疑難雜症與長年難解問題的人，直言「有些人官當久沒耐心」，其中幾人就有這種心態。