《哈利波特》電影中飾演「妙麗」的艾瑪華森（Emma Watson），曾多次在訪談中表達過去對飾演「馬份」的湯姆費爾頓（Tom Felton）一見鍾情，雖然湯姆費爾頓先前對外聲稱對艾瑪華森僅是兄妹之情，只把她當妹妹，但近日湯姆費爾新書中似乎透漏兩人「不只是朋友」。

艾瑪華森在過去暗戀湯姆費爾頓的事眾所皆知，艾瑪華森還曾說：「我每天到片場都會在拍攝日程表上尋找他的號碼，他是七號，如果日程表上有他，那一天就會令我特別興奮。」而湯姆費爾頓在得知艾瑪華森暗戀她後也曾表示，從那刻起就變得想要保護她，而如今兩人感情仍像家人般親近。

35歲湯姆費爾頓在自己的新書《魔杖之外：長成一位巫師的魔法與混亂》中提到，兩人一開始的相處其實不是很愉快，還曾嘲笑過艾瑪的舞蹈表演，但湯姆費爾頓也坦言，自己其實對艾瑪華森抱有秘密的愛，不否認兩人有過火花，甚至表示一定有，只可惜是在不同時期。

湯姆費爾頓近期推出新書。（圖/湯姆費爾頓推特）

兩人的好感情也讓湯姆費爾頓的前女友潔德高登(Jade Gordon)很不是滋味，在兩人交往過程中，潔德高登時常懷疑兩人「不只是朋友」但都遭湯姆費爾頓否認，而兩人分手後，如今的潔德高登已結婚生子，也並未對湯姆費爾頓的新書表達任何看法，而他出新書封面模樣也與拍攝《哈利波特》時間相差許多，讓不少粉絲驚呼差太多。