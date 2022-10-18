稍早澳洲才宣布，以色列外交部便迅速回應，並傳喚澳洲大使前往特拉維夫，就堪培拉撤銷承認耶路撒冷為以色列首都的舉動。以色列軍隊的官方廣播電台和 i24 新聞網站證實，澳洲特使葛瑞菲斯（Paul Griffiths）被傳喚去澄清澳洲這一舉動。

土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）18日報導，以色列總理拉皮德（Yair Lapid）在一份聲明中說：「耶路撒冷仍將是以色列的永恆首都。」他說，這一決定是澳大利亞對媒體不正確報導的倉促回應，他補充說：「我們只能希望澳洲政府能更認真、更專業地處理其他事項。」

拉皮德：澳洲的決定「不會改變任何事情」。

澳洲外長黃英賢（Penny Wong）18日上午才表示，澳洲撤回承認西耶路撒冷為以色列首都的決定。「澳大利亞致於兩國共存的方案，其中以色列和未來的巴勒斯坦國在國際公認的邊界內和平、安全地共存。」外交部長彭妮·黃在一份聲明中說。 「今天，政府重申了澳洲先前和長期的立場，即耶路撒冷是一個最終地位問題，應該作為以色列和巴勒斯坦人民之間任何和平談判的一部分來解決，」

2018年，時任總理的莫里森（Scott Morrison）政府原先表示將承認西耶路撒冷為以色列首都，但在達成和平解決方案之前不會將其大使館從特拉維夫遷出。 莫里森政府還將其納入澳洲以色列的政策，該政策現已被5月上台的 艾班尼斯（Anthony Albanese）政府刪除。

Foreign Minister Penny Wong says Australia will no longer recognise West Jerusalem as Israel's capital.



It reverses a decision by the Morrison Government in 2018 to recognise West Jerusalem as Israel's capital, following the Trump Administration's embassy relocation. pic.twitter.com/OBPTVRbM8i — Tina Quinn (@TinaMQ) October 18, 2022

《衛報》（The Guardian）17日報導，2018 年，黃還反對莫里森的決定，並表示工黨「不支持單方面承認耶路撒冷為以色列首都，政府將推翻這一決定。」

2017年，時任美國總統川普正式承認耶路撒冷為以色列首都，扭轉了美國數十年來對聖城保持中立的政策，在阿拉伯和穆斯林國家的譴責下，美國的舉動在巴勒斯坦領土和幾個國家引發了廣泛的抗議。

1967年中東戰爭期間，以色列佔領了包括東耶路撒冷在內的約旦河西岸。它在1980年吞併了整個城市，聲稱它是以色列的「永恆」首都，但從未得到國際社會的承認。

國際法將約旦河西岸和東耶路撒冷視為「被佔領土」，並認為在這片土地上的所有猶太人定居點建設活動都是非法的。巴勒斯坦人指責以色列通過抹去其阿拉伯和伊斯蘭身份並驅逐其巴勒斯坦居民來發動一場激進的運動，以促使這座歷史古城「猶太化」。