罹患罕見病毒性嗜血症候群的王小妹，透過爸爸造血幹細胞進行半吻合骨髓移植，成功治癒，中山醫學大學附設醫院兒童血液腫瘤科主任巫康熙開心的與王小妹及其爸爸合影。（中山附醫提供／馮惠宜台中傳真）

4歲王小妹2兩年前因不明原因發燒2周，就醫檢查發現是罕見的「病毒性嗜血症候群」，接受免疫治療和化療，病情在半年後復發，如不緊急做造血幹細胞移植（骨髓移植）死亡率超過九成，但骨髓配對不易，在醫療團隊不放棄下，由父親捐造血幹細胞幫她做半吻合骨髓移植，成功捥救了小小生命。

中山醫學大學附設醫院兒童血液腫瘤科主任巫康熙說，王小妹兩歲多時因不明原因發燒2周到醫院檢查，就醫後發現肝脾腫大、血球低下，抽血發現大量的Epstein-Barr(EB)病毒，在骨髓檢查後，確診為EB病毒引起的嗜血症候群，病毒引發全身免疫錯亂、自我攻擊。

巫康熙說，一開始經過免疫和化學治療後，王小妹病情明顯改善，只是半年後EB病毒再次復發，除高燒不退，雖使用許多的藥物治療，情況仍不甚樂觀；這時若沒緊急安排造血幹細胞移植，王小妹病情將急速惡化、甚至死亡，死亡率超過9成，但個案妹妹骨髓配對不合，慈濟骨髓配對也需要時間，恐無法即時救命。

為了爭取時間，醫療團隊參考國外文獻經驗採半吻合骨髓移植成有成功案例，經與家屬討論後，決定用王小妹爸爸的造血幹細胞進行移植，移植後王小妹一度因腎損傷、血壓飆到200，經醫療團隊悉心照護，在加護病房待了一個多月才脫離險境。

巫康熙也說，過去針對兒童癌症病人該團隊已有相當多例半吻合骨髓移植成功經驗，王小妺可能是國內罕見之半吻合移植治療病童病毒性嗜血症候群成功病例；如今追蹤一年，王小妹都沒有再發現體內有殘存EB病毒，恢復健康的她活潑可愛，最近一次回診，爸爸也跟醫療團隊表示：「幸好當時大家都沒放棄，拼這一次很值得。」