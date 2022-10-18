台灣南北天氣大不同，台中一名女網友表示，北漂到台北後，明顯感受台北較容易下雨、潮濕，令她忍不住懷念台中的好天氣，大讚台中是最完美的地方，心境引發不少移居到台中的網友共鳴，稱讚台中天氣穩定，但也有人點出台中的缺點，「一到台中就會鼻子過敏，台中如果沒有空氣汙染問題會更好」。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，她是台中人，北漂到台北工作後，對兩個城市的天氣差異特別有感，16日她打開iPhone內建的天氣App查看一周天氣，發現台中一周只有2天是雨天，台北卻連7天陰雨綿綿，降雨機率100%，「一整周狂下，也太誇張了吧！好想念台中，台中真是完美的地方」。

貼文曝光，引發網友討論，「台中天氣真的不冷不熱，剛剛好」、「我也超愛台中，天氣很舒服，回來台北就渾身不對勁」、「我是台北人，我也愛台中，只要離開台北都是好天氣」、「台中真的是全台最適合居住的城市」、「我是台北人，今年去台中讀書，真是愛死台中了，路超大條，天氣也超穩定，不會狂下雨」。

留言中有人點出台中缺點，「別忘了缺水的痛苦，住在北部的話，一生碰不到幾次限水」、「台中的致命缺點就是空汙」、「台中如果沒有空汙問題會更好」、「住過台中半年，空氣真的好差，支氣管敏感的人真的不適合」、「台中空氣，一去就會過敏的程度」、「我台南人，來台中住了5年，鼻子變得很容易過敏」。