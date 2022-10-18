美國商務部7日對中國祭出新一輪出口管制，禁止美國企業支持中國高階晶片生產，同時禁止第三國企業包括台積電等以美製設備為中國客戶服務，除非取得美方批准。台積電後來則證實已獲得美國為期1年的豁免許可，涵蓋南京廠的16奈米及28奈米設備。資深媒體人陳文茜分析指出，這次中美晶片大戰打到台灣門口，倒楣的就是台積電，分析台積電雖然拿到豁免，仍成為中美夾心餅乾。

陳文茜在《文茜的世界周報》節目中提到，過去發生國際大事，舉例像日本廣場協議、俄烏戰爭等，台灣都是遠遠地看，但這次中美晶片戰卻波及到台積電。她進一步表示，美國最新禁令看起來是對中國的圍堵，但背後更多的是對美國製造業的扶植，拜登政府利用高額的補貼為誘因，的確造成連鎖效應。

陳文茜舉例，美國大廠英特爾準備在俄亥俄州蓋半導體新工廠，希望可以取代一部分的台積電，美國記憶體大廠美光也宣布斥資1000億美元在紐約打造全新4座廠房，另外包括IBM跟進要在紐約州投資200億美元，用於開發半導體、雲計畫、量子電腦等。

陳文茜提到，美國把中國當成最重要的圍堵對象，其最終目的是要扶植中產階級、加強美國製造，讓美國製造業可以回流到國內。

近來台海緊張關係升溫，美國財經媒體先前披露，白宮正規劃共軍攻台的緊急應變計畫，可能以專機撤離台積電高階工程師赴美，複製海外高階晶片基地。前民進黨立委郭正亮則在《熱搜發燒榜》節目中提到，這意味者美國在布一個局，可能會讓台積電逐漸變成美國的公司，而且這樣也有一個法律上介入的理由。