法國工會周二啟動全國性的大罷工，在通膨飆升至數十年新高的背景下，工會提出加薪要求。

此次罷工主要影響到學校和交通運輸等公共部門。大罷工也是此前已持續數周的勞工行動的延續，這些勞工行動擾亂了法國煉油廠，使各地加油站供應出現短缺。

工會領導人希望，政府的決定能迫使這些工人回到加油站工作，人們能再度獲得燃料。但有些人批評，此舉違反了罷工權利。

值得注意的是，CGT工會呼籲道爾達能源(Total Energy)的工人繼續第四周的罷工，儘管該公司同意一項協議，包括加薪7%，並提供一筆獎金。但法國總工會要求，在高通膨和公司高獲利情形下，須加薪10%。

往返倫敦和巴黎的高速鐵路公司歐洲之星表示，由於罷工事件，將取消部分班次。

法國的罷工情勢，已經從能源產業蔓延到其它產業領域，包括核電廠巨頭法國電力(EDF)，該公司關連到電力供應安全的維修工作，也被迫延後。

法國的FNME-CGT工會代表說，罷工將影響10座核電廠的工作，其中13座核子反應爐維修工作的推延，將讓法國的總發電量減少2.2吉瓦(gigawatts)。

在公共交通方面，預計當地交通將嚴重中斷，包括歐洲之星、火車和郊區列車，以及巴黎的地鐵。

公務員工會也呼籲參加周二的罷工行動，學校和其它公共設施可能遭到破壞。

示威活動將在全國各地舉行，並從當地周二下午1點開始在巴黎啟動。

成千上萬人已在周日走上巴黎街頭，抗議物價飛漲。極左政黨領導人梅朗雄(Jean-Luc Melenchon)與今年諾貝爾文學獎得主艾諾(Annie Ernaux)並肩走上街頭遊行。梅朗雄並宣佈了周二舉行的大罷工。