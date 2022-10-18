嘉義市長黃敏惠爭取連任，提出三環三橫三縱概念的新路網規畫。（廖素慧攝）

嘉義市雙鐵輕軌三環三橫三縱概念新路網規畫。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市長黃敏惠率市府團隊提出「十大旗鑑計畫藍圖」的未來市政規畫。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠強調嘉義市建設跨大步，持續向前進。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠爭取連任，18日發表「十大旗艦計畫藍圖」未來市政規畫，以西區大發展、東區大進步為雙引擎，提出建輕軌連結台鐵及高鐵，三環三縱三橫概念的聯外路網，優化交通動線及生活機能，吸納鄰近產業園區的人口進來，提升嘉義市成為「台灣新都心」。

黃敏惠表示，嘉義市土地小、中央挹注資源有限，但面對激烈的城市競爭，不曾停下前進的腳步，執政以來打好基礎，這次市府團隊從市民有感、以人為本出發，研議出十大旗艦計畫藍圖。

「生活新路網」有雙鐵輕軌及三環（世賢路連結彌陀路及新生路、宏仁女中周邊往西區開闢新路、牛稠溪環快及八掌溪環快連結國道）三縱（國道1、國道3及台一線）三橫（牛稠溪環快、垂楊大橋銜接垂楊路及大雅路、八掌溪環快）串連周邊道路及可用土地形成快速便捷新路網。

「西區大發展」從經貿、交通、教育、醫療及居住等5大新產業優化生活機能吸引移居；「樂齡勇壯城」推動設立醫學院及醫學中心，開拓銀髮商機；「文化新絲路2.0」包括大車站、林業文化園區、圖書館總館、舊監宿舍群。

「舊城創新生」打造西市場及興中派出所成為青創基地；「文化新基地」串連總圖、文創、菸葉廠、家庭教育服務中心形成生活圖書資訊群；「教育新世代」推展實驗、雙語、數位教育；「青世代磁吸」生育托育教育、二地居即往來或居住嘉義市、外地，通勤工作生活；「影視新協力」成立協拍中心提供服務；「新永續淨零」推動自治條例以達到2050淨零排放。

黃敏惠表示，藉由設計、數位、創生、永續等4大創新思維，擬出十大旗鑑計畫，推動嘉義市從「雲嘉南觀光消費生活中心」，再提升成為「台灣新都心」，創造世代宜居的嘉義市。