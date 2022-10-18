台東縣政府辦理熱氣球嘉年華、最美星空兩大活動，獲國際大獎肯定。（莊哲權攝）

台東縣政府辦理熱氣球嘉年華、最美星空兩大活動，獲國際大獎肯定。（莊哲權攝）

由國際獎項協會（International Awards Associates）發起的2022美國繆思創意大獎（Muse Creative Awards），於10月14日公佈今年第2季獲獎名單，台東縣政府主辦的「台灣國際熱氣球嘉年華」與「最美星空」兩大活動，在全球超過6000件參賽作品中脫穎而出，奪得最高榮譽鉑金獎與金獎肯定。

台東縣政府交通及觀光發展處指出，繆思創意大獎為全球跨領域創意設計最具影響力的國際獎項之一，由國際獎項協會發起，針對各設計領域人士設有專業競獎項目，每年皆有眾多藝術創作者爭相角逐。

今年評審團由來自38個國家共110位全球知名設計專家組成，以盲審形式從6000餘件作品中選出獲獎者，台東縣政府以「台灣國際熱氣球嘉年華」、「台東最美星空」一舉奪得2座獎項，備受國際肯定。

交觀處表示，熱氣球嘉年華邁入第12年，早已成為每年暑期最大盛事，今年更以全球首創的「熱氣球光雕X無人機」聯合演出，在疫情期間仍創造歷年來最高的123萬參觀人次，獲得最高榮譽鉑金獎肯定。

另外，「台東最美星空」善盡保護地球責任，今年持續升級永續行動，除活動設施都使用環保材質外，更透過活動教育及號召民眾一起愛地球企畫，並將「地球稅」回饋給全球非營利環保組織，在此次競賽獲得金獎。

縣長饒慶鈴表示，台東擁有豐富的自然資源與多元的人文底蘊，更自2020年起至今已連續3年入榜知名旅遊平台網站Booking.com「全球好客城市」，縣府也積極透過不同的活動形式，讓全世界看見台東不同面向的魅力，隨著疫情趨緩國境解封，隨時歡迎國際旅客造訪台東。