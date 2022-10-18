年輕人大學畢業後大多會選擇直接進入職場工作，但現今景氣不佳，許多人嫌薪資太低，光靠一份工作生活會有些拮据，畢竟生活基本開銷也很高，根本存不了什麼錢。一名女網友透露，自己今年28歲，畢業至今已經換了三次工作，但希望接下來可以辭職給爸媽養。

一名女網友表示工作壓力大，想離職。（圖／翻攝自Dcard）

一名女網友在Dcard上發文表示，自己今年28歲，目前因工作關係在外租屋，雖然月薪約5萬還算不錯，但有簽一年合約，沒做滿的話要賠錢，認為現在的工作對她來說壓力滿大的，而租屋也是一筆開銷，不希望努力工作的錢繳給房東，由於父母目前都是退休狀態，原PO不需要給孝親費，因此滿想離職回家依靠父母，不過自己難免會在意外人眼光，因此令她猶豫是否該離職。

自己的人生自己決定。（圖／翻攝自shutterstock）

此貼文發出後，許多網友紛紛上前留言：「父母存不少錢是為了讓自己可以安心養老，讓孩子可以努力打拚不需要為他們擔心」、「照妳這種邏輯 以後妳老了也要養妳小孩妳ok嗎？」、「爸媽養你也不可能一輩子，妳未來的人生怎麼辦？」、「難怪現在老一輩的都說我們是草莓族」，不過也有網友認為做自己就好：「過的自在最重要，旁人的眼光是一時的」、「這樣子很好啊！父母同意，自己可以開心過日子就好」、「不要忽視自己心理的聲音」，工作必定事會感到有壓力，但都已經長大成人了，不讓父母擔心才是最重要的。