綠大老力挺！鄭寶清怒批「民進黨已走樣」 哽咽喊「這句」眾人泛淚 @中時新聞網 ​

無黨籍桃園市長候選人鄭寶清16日舉辦南區競選總部成立大會，民進黨前主席許信良胞弟許國泰也現身力挺。鄭、許二人都認為，民進黨已不是為民服務、謀福利的本土政黨了，台灣人民應全面覺醒，不要再真⼼換絕情；台灣人民更該勇敢站出來，對不負責任且已嚴重背棄創黨精神的民進黨投下不信任的反對票。

鄭寶清今（18）日在臉書發文表示，創黨先輩一路走來、流血流汗支持民進黨這個本土政黨，歷經了千辛萬苦，好不容易政黨輪替、二次執政，可是民進黨國會過半全面執政後不久，就開始變質了，貪腐速度與程度遠比從前還快、還強。就連「台灣的良心」中研院前院長李遠哲都站出來嚴厲批判，⺠進黨沉淪墮落的情況更加嚴重，總統蔡英⽂甚至還當面以「2024我就卸任總統了」，回應他質問的2050年要零排碳的能源政策是否可能完成。

針對蔡英文的回應，鄭寶清痛批，這是多麼不負責任且相當離譜的政治短視作為，民進黨本就該堅守「清廉、勤政、愛鄉土」的創黨精神，積極擘畫未來30年、50年台灣未來發展的政經願景，才能逐步落實推動，來讓台灣百姓的日子過的更好、更美滿幸福，怎麼可以當甩手掌櫃，總統卸任後就不管人民死活呢？

鄭寶清強調，他和許國泰都認為，民進黨真的已經變成不是為民服務、謀福利的本土政黨了，台灣人民應該全面覺醒，不要再真⼼換絕情了。台灣人民更應該勇敢站出來，對如此不負責任且已嚴重背棄創黨精神的民進黨投下不信任的反對票，讓台灣人民還有當家做主的機會，為台灣未來的發展，保有真正公平、正義且光明燦爛的美好明天。