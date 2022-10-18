港星林芊妤因擁有34D上圍，以及神似郭書瑤的臉蛋，被封為「港版瑤瑤」，與銀行業老公婚後育有1子，身材依然穠纖合度，日前和老公上山祭拜爺爺，穿著優美瑜珈褲，遭酸穿著太暴露，因此自主發起30天穿瑜珈褲行動，宣示女性服裝選擇的自由。近日則PO出比基尼照，浮出水面的飽滿翹臀，讓粉絲大飽眼福。

林芊妤今(18日)在IG興奮寫下：「今天開始轉涼，好險上週去住宿游泳的水好暖和，成功抓緊夏天的尾巴」，照片中她現身在無邊際泳池，遠處可見山景和白天航駛的船隻，以及香港維多莉亞港口的高樓大廈，林芊妤則甜美注視鏡頭，邀請大家一同欣賞景色，可見她穿著橘黃條紋的比基尼，兩手撐在泳池的邊緣，在明媚陽光的照射下，亮出圓潤光滑的蜜桃臀，傲人上圍也跟著展露無遺，而最後她起身站到泳池岸邊時，腰間更有明顯的ㄦ字肌，搭配美景欣賞簡直是無敵景色。

林芊妤在維多莉亞港口展現優美的身體線條。(圖/林芊妤 IG)

林芊妤穿著超辣比基尼，享受夏日尾聲的美好天氣游泳。(圖/林芊妤 IG)

辣照一貼出才2小時，就狂吸上萬人示愛點讚，紛紛誇獎：「辣媽」、「好美的女明星」、「妳穿這套泳衣好性感」、「今天天氣確實有降溫」，不過有酸民看不慣的泳裝打扮，忍不住開酸：「不是說一個月做任何事都要穿瑜珈褲嗎」，對此她的高EQ回覆被讚爆：「我是30日天天穿瑜珈褲出門，IG都會貼出來，但在家裡睡覺穿睡衣，去泳池拍照當然是穿泳衣，洗澡當然沒穿衣服，我依然正常生活著。」

林芊妤上山掃墓時因瑜珈褲被酸民罵爆。(圖/林芊妤 IG)

林芊妤本月曾穿瑜珈褲上山掃墓，被酸民開砲「現形褲」、「拜爺爺穿成這樣」，事後她不滿在IG發文回嗆，自己只是穿喜歡的衣服上街，為何要遭受他人的眼光，不過她也理性分析，既然無論如何瑜珈褲恐難撕負面標籤，她決定發起30天的瑜珈褲行動，無論吃飯逛街買菜等場合都穿，也會天天在IG限時動態分享穿瑜珈褲的日常，藉此捍衛愛穿瑜珈褲女孩們的服裝自由，歡迎粉絲多加關注。