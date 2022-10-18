民進黨台北市長參選人陳時中16日到內湖勘災，卻闖紅燈、違規迴轉還違規停車。不過台北市議員徐巧芯向北市警局詢問後，員警卻說攔查時沒有開秘錄器紀錄。國民黨立委洪孟楷質疑，員警執行公務即應開啟秘錄器，陳時中違規闖紅燈員警攔下竟沒秘錄器畫面，還是誰有那麼大勢力讓影片消失？

洪孟楷說，陳時中闖紅燈，被員警攔下後竟然未被舉發直接離開，而事後被要求公佈秘錄器影像釐清現場狀況，卻被告知員警當下未開秘錄器。但根據警政署公告執勤使用微型攝影機管理要點，其中就明文規定執行公務或與民眾接觸前即應開啟，並且完整連續錄影處理事情經過。現在是要把責任推給第一線員警？還是明明有錄，但有人神通廣大到可以直接壓案讓影像被消失？警政署與台北市警局應該出面說明！

洪孟楷指出，員警開秘錄器再出勤已經根本就是sop，哪個員警出勤沒開秘錄器，回來就等著被電到死。所以說出「在颱風天出勤的員警沒錄影這種說法」，根本比扯鈴還扯，說沒開就是長官要基層員警背下這黑鍋，這位學弟不應該那麼倒霉。

洪孟楷也質疑，陳時中座車闖紅燈被攔下，即便員警看到「名人」不願惹麻煩，但身為台北市長候選人，怎麼能夠接受這樣的放水？不正應該要求員警一視同仁、勿枉勿縱，該怎麼處罰就怎麼處罰嗎，當下駕車離開現場，根本藐視法令，也是最不好的示範。

洪孟楷表示，警政署既然有訂秘錄器使用管理要點，且各員警在保護自己的情況下，執勤沒畫面？絕對說不過去。候選人犯的錯，不該讓基層員警來揹，還是當下被攔口氣太差，不敢被曝光？或是有其他無法想像的狀況，總之，影片被消失，要全民相信員警執勤時忘了打開？根本是在愚弄全民，別把全民當傻瓜，警政署、台北市警局應該出面正式說明。