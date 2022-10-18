正修科大以「五軸複合切削高質化人才培育基地」獲得教育部上億元補助，校長龔瑞璋（中）說，學生在校就可以培育，未來畢業後可以與業屆無縫接軌。（正修科大提供／林瑞益高雄傳真）

配合政府投資青年就業政策，教育部規畫設立20座「區域產業人才及技術培育基地」，高雄市正修科大以「五軸複合切削高質化人才培育基地」獲得上億元補助，校長龔瑞璋表示，此人才培育基地的設置令學生在校就可以培訓，將來與業界無縫接軌。

正修科大機械系主任陳鴻雄說，教育部補助的20座「區域產業人才及技術培育基地」，正修科大與台灣大學、清華大學、交通大學、成功大學等國立名校競爭，第一階段共核定成大、國立虎尾科大、國立高雄科大、明新科大、正修科大及龍華科大等6所學校，正修展現競爭力。

南部地區是國內最主要的航空發動機產業聚落，透過計畫串連區域學校、法人機構及相關業界資源，以發動機模組與半導體材料及製程生產製造設備為基礎，建置「五軸複合切削高質化人才培育基地」。

校方表示，培育對象不限學生，基地將鄰近產業聚落設置，並協助大專校院打造以產業實際作業環境為模組的學習環境，培訓使用設備也與業界同步，讓有技術需求者快速與業界接軌。