台北ITF國際旅展即將登場，台北美福大飯店搶先祭出優惠，即日起至11月13日推出線上旅展，首推揪團共享美饌的「彩匯平日下午茶餐四人同行券」，69折平均每人僅840元，以及可品嘗港台日義四大餐廳的「超值美食通用券」，每券57折3000元起，即可品嘗米其林一星的台菜美味。享宿假期「菁英客房一泊一食四人住宿券」，4折優惠每人只要2200元，輕鬆入住奢華五星飯店。

台北美福人氣自助餐廳「彩匯自助餐廳」，每日提供四個用餐時段，各個餐期皆推出超值餐券。首推「平日下午茶餐四人同行券」，69折優惠平均每人840元。高人氣的下午茶擁有豐富多樣的甜點區，現切餐檯區準備了鮮嫩多汁的爐烤牛肉及時令海鮮區，讓美食愛好者於輕鬆午後，樂享豐富美食。

多樣化的海陸鮮食輪番供應，不定期更換菜色的午晚餐期也推相關優惠，本次特別販售平日午餐單人券，每套五張優惠價每人僅1380元，平日晚餐單人券，每套五張每人也只要1650元。包含榮獲米其林一星的米香台菜也推出經典台菜，另也有脆皮櫻桃鴨、板煎和牛、天使大蝦等美味豐盛上桌。而深受大眾喜愛的「日式料理區」，也有炸蝦天婦羅、和牛握壽司等，以及各式鮮食生魚片。喜愛酸、香、辣料理的賓客，也有許多泰味佳餚的「泰式料理區」，另晚餐期間更提供多款現做炙燒料理及手捲等餐點。小農蔬菜麵食區主推美福愛熟成牛肉麵、招牌和牛肉丸及和牛肉燥拌麵，也可於飲品區暢飲沁涼生啤酒，眾多餐券優惠販售中。

館內台港日義四間異國餐廳，聯手推出「超值美食通用券」每張3180元，一券在手，用美食暢遊世界，可品嚐到價值最高達5236元的頂級美味，折扣高達57折！一次購買5張「超值美食通用券」，優惠價每張3000元。

預定玩美假期，「行政客房一泊一食雙人券」，優惠價5500元，即可入住價值16170元的頂級客房，下殺34折！針對一家團聚齊出遊的「菁英客房一泊一食四人住宿券」，入住21坪大的菁英客房，優惠8800元，平均每房每人2200元起。而針對美食饕客亦推出「行政客房一泊二食雙人券」，提供彩匯自助早餐和晚餐各兩客，以43折的優惠折扣帶走價值20570元的餐宿好康，旅展價每張8799元，入住期間皆可享免費迷你吧飲品、點心、新鮮水果、健身中心、三溫暖、兒戲遊戲室及戶外恆溫游泳池，翌日享用彩匯自助餐廳早餐，愜意入住暢遊大直。