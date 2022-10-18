日本女星卡莉怪妞最初在原宿被發掘，誇張造型與洗腦歌曲讓她一躍成為日本流行教主，為慶祝出道10周年，卡莉怪妞將於19日在日本武道館開唱，要讓全世界的粉絲都能同樂，而她日前在電視節目回憶高中時期，表示因為媽媽管得非常嚴，吐露一度萌生離家出走的念頭。

卡莉怪妞透露當年因為媽媽管教相當嚴格，學生時期幾乎每天都會發生爭吵，甚至規定晚上7點就得回家，讓她一度萌生離家出走的念頭，而自己的誇張妝容甚至還被鄰居懷疑「這家的女兒是不是腦袋怪怪的」？媽媽也多次告誡她：「不要作怪。」

卡莉怪妞在高一的時候到原宿逛街，意外開啟自己對時尚的想法，她形容：「當時有如五雷轟頂般的衝擊，沒想到大家穿的衣服都超有自己的想法。」表示自己對七零年代的復古洋裝情有獨鍾，高中三年都是過著「變身」生活，在要去的車站換上自己喜歡的造型，回家時再穿回普通的服裝，她笑說：「有種自己好像美少女戰士的心情喔。」

今年是卡莉怪妞出道10周年，她火力全開巡迴日本超過30個地方，除了演唱會之外更為了促進當地經濟，與許多地方品牌推出聯名限定周邊，而這次重返日本武道館也是為10周年劃下一個完美句點，朝下個10年邁進，這場演唱會從標題到商品都有加入她的巧思與意見，而經紀公司也與線上轉播平台ZAIKO合作，讓所有粉絲都能欣賞這場集10年大成的精彩演出。

此外，最新單曲〈一心同體〉搭配任天堂Switch遊戲《泡泡糖忍戰》的動畫最新一季片頭曲，卡莉怪妞也嘗試了難度超高的「鏡子舞」，以及與歐吉桑舞者跳起「衣架舞」，洗腦旋律聽過就相當難忘，其實卡莉怪妞在MV拍攝前左小腿不慎受傷且縫了10針，她不想以消極的想法去面對它，而是將傷口當成自己的一部分積極正面思考。