虎門科技(6791)預計今年前掛牌上櫃，明日舉辦上櫃前業績發表會。虎門主要核心在客戶產品設計、製程、品管及驗證等階段中提供完整且全方位的軟硬體解決方案，隨著物聯網、工業4.0及人工智慧等新興資訊科技的發展，帶動資訊系統整合開發及服務需求，第四季為傳統旺季，今年全年營運有望再創新高，未來每年以營收成長10％以上為目標。

虎門提供的系統解決方案包含CAE（計算機輔助工程）、CPC（協同產品商務）及工業4.0，其中CAE占公司營收比重約8成，CPC與工業4.0的營收占比各約1成。CAE搭配全球第一大工程模擬軟體ANSYS，提供各領域及產業模擬分析（包含結構、電磁場及熱流計算等），可預先發掘工程問題，進而提供客戶最佳解決方案。

公司客戶群涵蓋各產業，如半導體產業、光電產業、電動車產業、電腦及周邊設備產業，交易對象包含台積電、矽品、群創及華泰等，其他往來對象尚包含大專院校、國家中山科學研究院及工業技術研究院等研究機構。CPC則為協助客戶導入嚴謹穩定SAP Business One系統，以產業別訂作符合標準模組，客戶涵蓋生技醫療、餐飲、電商等有跨國業務的中小型成長企業，包括藥華醫藥、永豐餘生技、瓦城泰統集團等。工業4.0領域以提供軟硬體系統整合服務為主，透過數據蒐集及模擬分析進行工廠實務與軟體模擬資訊之整合。

虎門2020年及2021年每股稅後盈餘為3.66元、3.85元，連續兩年創下歷史新高。今年繼續保持業績增長，上半年營收2.32億元，年成長36.43％；稅後淨利0.29億元，年成長26.97％，每股稅後盈餘1.57元。

毛利率部分，過往平均毛利率45％左右，今年上半年降到40％以下，經營階層指出，主要公司量體不大，希望除了維持過去高毛利率的技術外，未來不會只注重軟體部分，希望讓產品更多元化，包括增加運算資源硬體，透過整合軟硬體應用，擴大公司營收及獲利規模。今年上半年毛利較低，是銷售金屬3D列印設備及解決方案開始貢獻營收所致，但營收及獲利都優於去年同期。

虎門CAE持續增加多重物理模擬分析產品，舊客戶黏著度高，同時亦持續增加新客戶，虎門累積服務的客戶超過3,000家，CAE舊客戶增工擴編需求與新客戶的營收占比約為8：2。CAE應用產業面廣泛，目前虎門主力產品僅涉及約1/4的CAE市場，虎門持續增加更多技術項目，如：聲學、材料等，並尋求更多解決方案，產業應用涵蓋面更全面，滿足客戶需求。

此外，虎門也看好5G、電動車、半導體、綠能、無人機、低軌道衛星等產業新應用，低軌道衛星去年今年開始營收占比增加，同時手上也積極掌握焚化爐、國防等訂單，可望陸續反映在未來的營收貢獻上。