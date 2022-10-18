針對行政院長蘇貞昌才剛接種第四劑高端疫苗就染疫，中華民國防疫學會理事長王任賢表示，現在台灣所擁有的任何疫苗，幾乎都沒有預防BA.5的能力，呼籲政府儘速引進以BA.5為主的次世代疫苗因應將來的疫情。

王任賢表示，任何新的病毒都會發生免疫逃脫的情形，這也是美國要求莫德納一定要以BA.5作為次世代疫苗的主要原因，因為現在流行的變異株是BA.5，就算接種BA.1的次世代疫苗同樣沒有太大的預防感染效果，更何況是以武漢株為本體的高端。

至於指揮中心擬開放接種高端的民眾，補打其他獲WHO認可的疫苗，王任賢則批指揮中心動作太慢，當初就該預期會有這樣的結果，結果現在到火燒屁股才要做，根本是因輿論壓力撐不住才準備開放。

中國附醫感染管制中心副院長黃高彬則建議，若先前接種高端疫苗的民眾要混打其他疫苗，可選擇Novavax疫苗，因為次單位蛋白質疫苗仍然能提供較久的保護力，不像mRNA疫苗只能撐3至6個月，且Novavax的臨床資料顯示，對BA.4、BA.5同樣有保護效果，算是現階段最好的疫苗。