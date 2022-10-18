65歲呂良偉結束與周海媚、鄺美雲兩段婚姻後，2001年梅開三度娶身家百億的女企業家楊小娟，由於經濟實力相差懸殊，曾讓外界虧呂良偉是「嫁入豪門」的駙馬爺，而呂良偉坐擁百億身家後，仍未忘記演藝圈工作，上月他還出席了新電影開鏡記者會，只是他曬出當天照片，當中一位穿緊身短洋裝的辣妹更吸睛，豐滿上圍加上高䠷身材，還有網友「神」出她的真實身分。

據香港媒體報導，呂良偉和楊小娟是在1998年的一場聚會中認識，女方小他15歲，在商界有豐富經歷，還有傳聞呂良偉當年因投資房地產失利，因楊小娟不離不棄幫忙，呂良偉才翻身成功，從此將工作與生活重心移到大陸，夫妻倆投資了娛樂和廣告公司，每年營業額達2億人民幣（約8.8億台幣），近年更開了醫美中心，身價水漲船高。

呂良偉曬出開鏡照片。（圖／翻攝自呂良偉Ray微博）

吳春怡身材佳、臉蛋精緻成為「嬌點」。（圖／翻攝自吳春怡微博）

上月中，呂良偉在微博分享參加電影《疾速反擊》照片，寫下：「十五的月亮十六圓，開工大吉，事事如願」，見此，有網友好奇問照片中最右邊那位身材好的辣妹是誰？另有熱心網友標註了該女星的名字「吳春怡」，並表示自己追蹤她已久。

吳春怡曾參加環球超模職業聯賽中國區總決賽。（圖／翻攝自吳春怡微博）

而吳春怡的微博中也分享當天開鏡影音，興奮寫下：「開機大吉，很開心可以和呂良偉老師合作」，她臉蛋精緻、身材纖瘦高䠷，有著有如芭比娃娃的九頭身比例，還有雄偉凶器，可見她平時除了客串一些電視劇或電影，還曾參加「環球超模職業聯賽中國區總決賽」，美貌備受肯定。