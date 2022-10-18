基隆市長候選人謝國樑競選團隊發言人的簡榮宗今(18)日表示，近期得知似乎有人惡意要以寶島金融新創案及當年虛擬幣首次公開發行（ICO）的相關資料，打算再對候選人謝國樑提出負面攻擊，試圖影響選情。而他曾經就此事件，擔任謝國樑的律師，於檢視相關文件後，認為謝國樑之作為並無不當之處，也針對此次事件以自身親自處理的經驗詳細說明與澄清。

簡榮宗律師提到，謝國樑當時被「寶島金融」公司延攬，希望他能夠擔任與政府法規溝通協調的角色，協助與主管機關溝通取得證照，以利進行虛擬貨幣的金融相關業務。由於台灣法令僵化，在經過一段時間之後，申請執照的進度並沒有太大斬獲，因此「寶島金融」公司認為謝國樑已無法發揮功能，希望謝國樑能夠離開團隊。最終在雙方協調之下以及股東會決議後，謝國樑便離開公司，「寶島金融」這個當時只有四個股東的公司，也依協議回購謝持有的股份。

簡榮宗律師表示，在謝國樑任職於「寶島金融」公司的這段期間，曾與銀行與主管機關多次溝通，無奈政府對於虛擬貨幣政策的開放可以說是用「牛步」來形容。從當時（108年）至今，政府對於虛擬貨幣政策還是選擇了一種保持灰色地帶的監理機制，除了證券型代幣以及反洗錢之外，仍然沒有積極規範或嚴格禁止，甚至沒有產業的主管機關，到底是金管會？或是新成立的數位發展部？至今還是沒有明確的規範。

簡榮宗律師也說，在謝國樑離開寶島金融公司之後，因虛擬貨幣的價格下跌，部分投資人認為謝國樑也必須負起部分責任。但簡榮宗表示，當時虛擬貨幣產業才剛興起，投資環境或法令並不完善，謝國樑在過程中也是位「非志願」的離職者；續續也有幾位投資人發函詢問事情始末，在委任律師一一回覆後，這些投資人也都了解並接受了相關意見，對於責任釐清，也採取接納的態度。

簡榮宗最後表示，虛擬貨幣確實是高風險的投資，可以瞬間暴漲多倍，也可以瞬間化為烏有，因此投資人應該對於產業或應用有更多的認識，政府相關單位也必須盡快針對虛擬貨幣投資環境提出完整、明確的管理辦法與產業發展政策，健全台灣的虛擬貨幣產業規範。