彰化鄉親今成立挺民進黨新北市長候選人林佳龍後援會，出身自彰化鹿港的林佳龍媽媽，也首次公開為兒子站台。林佳龍表示，彰化人挺林佳龍主要是他跟彰化有很深連結，且擔任交通部長期間把彰化縣的事情當作自己的事，最後新北有很多彰化鄉親都是白手起家，希望他能帶領新北大翻新。林佳龍強調自己「耐操又有擋頭」，歡迎大家試看看。

今活動包括後援會副總會長、前彰化市長邱建富、後援會總會長劉維政、國策顧問蔡天啟、立法委員林淑芬、陳秀寶、前彰化縣長周清玉、彰化縣長候選人黃秀芳等人到場。

邱建富表示，林佳龍對彰化交通觀光有很大的幫忙，解決海線交通問題，台76線延伸線也準備通車，新北需要有這樣國際觀、優秀的人才，希望彰化人能挺林佳龍，選好人才，新北才有好將來。

林佳龍表示，母親來自彰化鹿港，他從小最喜歡跟媽媽回彰化娘家吃美食，他認為彰化人挺他，主要有人親土親，且他在擔任台中市長與交通部長時，把彰化縣的事當作自己的事來做，最後就是彰化、雲林人到新北新故鄉，社會給我們機會，讓我們回饋。

林佳龍說，新北市升格十二年，預算加倍，卻沒有進步，當初台中縣市合併，還是負債，他用四年把過去沒做到的做到一定程度。

林佳龍認為，現在北北基桃首都圈缺少國土規畫， 彼此本位主義各自為政，他擔任交通部長時，解決基隆捷運與汐東線問題，新北這次選舉大家一起大翻新，中央支持新北市，地方中央配合 ，他提出20項政策、100條具體政見，之所以這麼快，就是因為長期跟智庫合作，隨時可以上手，不需要見習，現在用「正對時」，他耐操又有擋頭，大家試看看。