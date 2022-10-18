國民黨新竹市長候選人林耕仁今（18）日在臉書表示，新竹市青年失業率攀高，目前每7人就有1人失業，租房不易買房難，且房價還不斷飆升，他因此提出就業我幫、創業我挺、安居我顧及青年參與4大政策，媒合產官學合作平台，一起力挺青年族群，讓他們在新竹發揮所長、築夢踏實、安心成家。

林耕仁首先提到，新竹市每7位青年就有1人失業，未來將針對求職青年建置企業媒合平台，定期舉辦就業博覽會，並開闢青年場域，開辦各類課程培養第二專長，希望透過產官學界合作，規劃在地青年人才培育。

而創業除了資金外，法律資源不足也是很大一項重點！林耕仁說，未來將提供單一窗口的青創諮詢與輔導，提升青創貸款便利性及專業法律諮詢服務，並打造青創基地邀青年築夢，合力打造特色商圈。

解決完工作的問題後，再來就是住的問題。林耕仁指出，根據房仲業者統計，自2021年5至今年5月，新竹市租金漲幅高達16.5％，年輕人不僅買不起房，連租房都成問題，他因此承諾興建3000戶社會住宅，其中20％會作為青年住宅；推動「銀青共居」、「銀青換居」、「包租代管」等政策，並提供青年「首購優貸」，降低無殼青年比率。

最後，林耕仁將針對地方需求、國際趨勢推動多元青年政策，強化現有「青年事務委員會」功能，增加青年委員比例，並定期盤點市政府職缺資訊，擴大在地青年申請實習工讀的機會，鼓勵青年共同參與地方公共事務。