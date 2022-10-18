美國上周發布的9月消費者物價指數（CPI）顯示萬物齊漲，整體消費者通膨率仍然徘徊在1980年代中期以來的高點，但有一樣讓人意想不到的高價商品卻顯得越來越便宜。

根據9月CPI通膨報告，美國的食品、機票和汽油等眾多商品與服務價格飛漲，年通膨率達到8.2%。但智慧手機項目卻出現「通貨緊縮」（deflation）的奇特現象，其價格竟然較去年同期暴跌22%。

這似乎與直覺所想的有很大的出入。大多數手機都很昂貴，且規格最好的手機價格並沒有下降，例如，蘋果今年9月發布的新款iPhone手機，在美國的售價格去年的iPhone 13系列一樣。三星今年推出的高階手機售價高達1800美元。就全球來看，智慧手機平均售價仍持續攀升。

這表示智慧手機價格並沒有變得比較便宜，但為何呈現通貨緊縮？專家表示，這是因為手機品質變得更好。

通常CPI是以相同商品的價格比較，且每年價格不會有太大變化。例如，雞蛋與雞蛋價格比較。然而就每年會變得更好的設備，美國勞工統計局在估算時就必須就進行調整，以智慧手機為例，如果手機規格功能升級但價格保持不變，則該統計局就會將之記錄為價格下滑。

勞工統計局經濟學家Jonathan Church表示，智慧手機價格指數大幅下跌，這在很大程度上只是因為品質改進所致。

該局每年兩次檢視新的智慧手機型號並衡量其升級程度，例如這些新機是否配備更好的相機鏡頭、顯示器或其他新功能。Church表示，關於智慧手機，我們談論的是螢幕尺寸、RAM、處理器速度、手機鏡頭或後置鏡頭，以及是否為可折疊手機等等。然後該局將進行「品質調整」（quality adjustment），如果新iPhone手機價格沒有上漲，但配備新功能，那麼CPI調查將判定該設備比舊款更有價值，並假設消費者以同樣價格獲得更多價值。

Church並表示，最終智慧手機可能變成一種成熟產品，也就是價格上漲和通膨同時出現的產品。這也表示其規格和功能改善的速度必須放緩。他表示，實際上只有到了周期中的某個成熟點，智慧手機的價格才會再次開始上漲，一般來說，現在智慧手機似乎還處於生命周期中非常早期的階段。