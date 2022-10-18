新冠疫情下許多國人選擇國內旅遊，但一名男網友上周與女友環島6天5夜，只住民宿、吃在地小吃，都竟然花了近3萬元，忍不住喊為何在台灣旅遊這麼貴？引發網友共鳴，痛批住宿尤其貴，簡直把台灣人當盤子。

這名男網友15日在PTT發文，與女友上周進行6天5夜的環島之旅，算下來一趟國內旅行竟然花了快3萬元，住宿方面住5晚，依序為墾丁2200 元、台東1800元、花蓮1800元、宜蘭2000元、台北2800元，總計花費10300元。

除了住宿費用，原PO表示，油錢5000元，6天餐費吃掉9000元，加上各景點門票、停車費等其他開銷3000元，全部加起來6天花近3萬元。然而原PO卻覺得沒有留下什麼深刻回憶，「說真的也沒吃大餐、住高級飯店，大多都是簡單的民宿，然後吃在地小吃而已，唯一一天住飯店就是在台北市，因為找不到民宿」。回想起來花這麼多錢只記得東部風景美就沒有了，感嘆「在台灣旅遊為什麼這麼貴？」

網友們一致認為國內旅遊最大問題是出在「台灣的住宿真的很貴」。(示意圖，達志提供)

對此，網友紛紛留言：「六天3萬很便宜吧」、「台灣真的貴，但是你這樣已經算很便宜了，我跟我老婆基本1天1萬」、「一個人1萬5左右，去沖繩更好玩」、「笑死，3萬還很便宜，不如出國」、「我經常出國，日本玩6天也是3萬」。

而網友討論最有共識的就是住宿費太貴，「台灣的住宿真的貴」、「看你的住宿房間也都算訂到低價了，不然根本不只3萬」、「住宿花太多」、「在台灣當盤子喔」，還有人分享自身經驗「日本五星基本房開價不到萬元，台灣五星最便宜也要1.5倍一萬二以上，不用說好一點隨便是兩萬」、「台灣連民宿都敢開天價，價錢比日本飯店還貴」。